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Atitude de Rony em apresentação de Coutinho no Santos viraliza: 'Belo gesto'

Jogador foi apresentado nesta segunda-feira (14)

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 19:00
Atualizado há 1 minutos
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Coutinho abraçando Rony em apresentação no Santos
Coutinho foi apresentado no Santos (Foto: Marcos Silva /Fotoarena/Folhapress)

Durante a coletiva de apresentação de Philippe Coutinho como novo reforço do Santos nesta segunda-feira (14), uma atitude de Rony chamou atenção nas redes. O atacante cedeu o número 11 que usava em sua camisa para o novo companheiro de equipe e foi elogiado por torcedores.

➡️Com Coutinho e volta de peça importante, Santos treina visando o Atlético-MG

Ao longo da sua trajetória, Coutinho utilizou o número em diversas ocasiões e, ao chegar no novo clube, Rony estava sob posse da camisa. O ponta, no entanto, a passou para o colega e utilizará o 33 a partir de agora.

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Veja alguns comentários:

Coutinho e Rony sgurando a camisa 11 do Sant9os
Coutinho foi apresentado como novo reforço do Santos (Foto: Marcos Silva /Fotoarena/Folhapress)

Santos anuncia Coutinho como novo reforço para temporada

Santos anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do meia Philippe Coutinho, com contrato válido até o fim da temporada. As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que teve papel importante no andamento das tratativas e foi peça fundamental para a evolução do acordo entre as partes. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.

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Coutinho, inclusive, esteve na Vila Belmiro ao lado de Neymar e Gabigol na vitória do Santos contra o Cruzeiro por 2 a 1, no último sábado (12). O meio-campista chegou à cidade de Santos na última sexta-feira (11) e realizou exames médicos antes da assinatura.

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Além do atacante, o clube também contratou ArthurRodineiLima e, mais recentemente, Everton Cebolinha para a sequência da temporada.

- Estou bem de estar chegando em um grande clube e estar retomando ao futebol. Claro, jogar no clube que o Pelé jogou, realmente é muito importante isso. E claro, jogar ao lado do Neymar que é um grande craque, um grande ídolo (...) tô ansioso, né?! Pra chegar, conhecer os meus companheiros e poder vestir essa camisa no estádio, na casa do Santos e representando o Santos - declarou Coutinho em fala para o canal do Clube.

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