Atitude de Rony em apresentação de Coutinho no Santos viraliza: 'Belo gesto'
Jogador foi apresentado nesta segunda-feira (14)
Durante a coletiva de apresentação de Philippe Coutinho como novo reforço do Santos nesta segunda-feira (14), uma atitude de Rony chamou atenção nas redes. O atacante cedeu o número 11 que usava em sua camisa para o novo companheiro de equipe e foi elogiado por torcedores.
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Ao longo da sua trajetória, Coutinho utilizou o número em diversas ocasiões e, ao chegar no novo clube, Rony estava sob posse da camisa. O ponta, no entanto, a passou para o colega e utilizará o 33 a partir de agora.
Veja alguns comentários:
baita atitude do Rústico 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽— Tᴀᴛʜɪᴀɴᴇ Sᴀɴᴛᴏs ˢᶠᶜ 𓆝 𓆟 𓆞 (@TathianeSFC) September 14, 2026
ele é muito gente boa— bru ⚢︎ (@planetsolitary) September 14, 2026
que honra pro coutinho, vestir a 11 do rony— PEDROGUINHA (@p_nikollaz) September 14, 2026
Ruim na hora de chutar mas muito gente boa, carinho demais pelo meu mano Rústico— Bolokk (@santospdqj) September 14, 2026
Que belo gesto. Ser humano reconhecendo um colega de trabalho.— Renê Santos (@RenSantos918052) September 14, 2026
Santos anuncia Coutinho como novo reforço para temporada
O Santos anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do meia Philippe Coutinho, com contrato válido até o fim da temporada. As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que teve papel importante no andamento das tratativas e foi peça fundamental para a evolução do acordo entre as partes. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.
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Coutinho, inclusive, esteve na Vila Belmiro ao lado de Neymar e Gabigol na vitória do Santos contra o Cruzeiro por 2 a 1, no último sábado (12). O meio-campista chegou à cidade de Santos na última sexta-feira (11) e realizou exames médicos antes da assinatura.
Além do atacante, o clube também contratou Arthur, Rodinei, Lima e, mais recentemente, Everton Cebolinha para a sequência da temporada.
- Estou bem de estar chegando em um grande clube e estar retomando ao futebol. Claro, jogar no clube que o Pelé jogou, realmente é muito importante isso. E claro, jogar ao lado do Neymar que é um grande craque, um grande ídolo (...) tô ansioso, né?! Pra chegar, conhecer os meus companheiros e poder vestir essa camisa no estádio, na casa do Santos e representando o Santos - declarou Coutinho em fala para o canal do Clube.
ELE CHEGOU! 🧙🏼♂️— Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026
As primeiras palavras do craque Philippe Coutinho com o #MantoSagrado! pic.twitter.com/Q1teHH26kl
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