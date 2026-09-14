Durante a coletiva de apresentação de Philippe Coutinho como novo reforço do Santos nesta segunda-feira (14), uma atitude de Rony chamou atenção nas redes. O atacante cedeu o número 11 que usava em sua camisa para o novo companheiro de equipe e foi elogiado por torcedores.

➡️Com Coutinho e volta de peça importante, Santos treina visando o Atlético-MG

Ao longo da sua trajetória, Coutinho utilizou o número em diversas ocasiões e, ao chegar no novo clube, Rony estava sob posse da camisa. O ponta, no entanto, a passou para o colega e utilizará o 33 a partir de agora.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários:

baita atitude do Rústico 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 — Tᴀᴛʜɪᴀɴᴇ Sᴀɴᴛᴏs ˢᶠᶜ 𓆝 𓆟 𓆞 (@TathianeSFC) September 14, 2026

ele é muito gente boa — bru ⚢︎ (@planetsolitary) September 14, 2026

que honra pro coutinho, vestir a 11 do rony — PEDROGUINHA (@p_nikollaz) September 14, 2026

Ruim na hora de chutar mas muito gente boa, carinho demais pelo meu mano Rústico — Bolokk (@santospdqj) September 14, 2026

Que belo gesto. Ser humano reconhecendo um colega de trabalho. — Renê Santos (@RenSantos918052) September 14, 2026

Coutinho foi apresentado como novo reforço do Santos (Foto: Marcos Silva /Fotoarena/Folhapress)

Santos anuncia Coutinho como novo reforço para temporada

O Santos anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do meia Philippe Coutinho, com contrato válido até o fim da temporada. As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que teve papel importante no andamento das tratativas e foi peça fundamental para a evolução do acordo entre as partes. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Coutinho, inclusive, esteve na Vila Belmiro ao lado de Neymar e Gabigol na vitória do Santos contra o Cruzeiro por 2 a 1, no último sábado (12). O meio-campista chegou à cidade de Santos na última sexta-feira (11) e realizou exames médicos antes da assinatura.

continua após a publicidade

Além do atacante, o clube também contratou Arthur, Rodinei, Lima e, mais recentemente, Everton Cebolinha para a sequência da temporada.

- Estou bem de estar chegando em um grande clube e estar retomando ao futebol. Claro, jogar no clube que o Pelé jogou, realmente é muito importante isso. E claro, jogar ao lado do Neymar que é um grande craque, um grande ídolo (...) tô ansioso, né?! Pra chegar, conhecer os meus companheiros e poder vestir essa camisa no estádio, na casa do Santos e representando o Santos - declarou Coutinho em fala para o canal do Clube.

continua após a publicidade

ELE CHEGOU! 🧙🏼‍♂️



As primeiras palavras do craque Philippe Coutinho com o #MantoSagrado! pic.twitter.com/Q1teHH26kl — Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.