Vini Jr e Virgínia marcam presença no GP da Espanha de F1
Assim como o casal, Rodrygo também chega ao paddock para a corrida em Madring
O GP da Espanha ganhou convidados especiais neste domingo (13). Vinicius Jr. e Virgínia chegaram ao paddock do Madring para acompanhar de perto a primeira corrida da Fórmula 1 em Madri. Rodrygo também esteve no circuito e aproveitou o fim de semana para acompanhar a categoria.
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A visita de Vini Jr. e Virgínia ainda teve um encontro especial com Gabriel Bortoleto antes da largada. O piloto da Audi recebeu os dois no paddock e presenteou o casal, reforçando a conexão entre os brasileiros que estiveram presentes na etapa. Não foi, porém, a primeira vez que jogadores do Real Madrid acompanharam atividades relacionadas à Fórmula 1.
Rodrygo, por outro lado, esteve no circuito durante os três dias do GP da Espanha. O atacante, que se recupera de uma lesão no joelho direito, aproveitou o período afastado dos gramados para conhecer melhor a categoria e acompanhar de perto o trabalho das equipes. Em entrevista à TV Globo, o jogador contou que passou a entender um pouco mais sobre o automobilismo durante a experiência.
— Um evento desse tamanho aqui em casa, eu quis aproveitar todos os momentos. E agora, querendo ou não, pela fase que estou da minha lesão, eu acabo tendo tempo pra ir nas coisas. Então, eu vim uns três dias, eu vim pra Mercedes e tô torcendo pra eles. Eu gostava de ver, mas não entendia, e agora eu tô entendendo um pouco mais, então é muito, muito legal — disse Rodrygo.
Apesar de acompanhar a Fórmula 1 com a Mercedes, Rodrygo também fez questão de demonstrar apoio a Bortoleto. O brasileiro, que largou em 12º no GP da Espanha, teria prometido entregar seu capacete autografado ao jogador depois da corrida. A relação entre os dois também colocou o piloto da Audi como um dos representantes brasileiros em destaque no paddock de Madri.
Como está a lesão de Rodrygo?
Rodrygo ainda não foi liberado para voltar aos jogos do Real Madrid. A lesão no joelho direito aconteceu no início de março, e a recuperação segue sendo conduzida de forma gradual pelo clube. A última atualização indicou que o atacante já havia iniciado treinos leves e individuais na grama, incluindo atividades de corrida.
O jogador continua realizando sessões diárias de preparação tanto nas dependências do Real Madrid quanto em casa. A expectativa é de que a evolução física determine os próximos passos antes de um retorno às partidas. Por enquanto, Rodrygo aproveita o período fora dos gramados para acompanhar outros eventos esportivos, como o GP da Espanha.
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