Carlo Ancelotti, comandante da Seleção Brasileira, confirmou à CNN Esportes, neste domingo (13), que não pretende contar com Neymar nos próximos ciclos da Amarelinha. O técnico italiano confirmou que o Camisa 10 informou que não deseja seguir entre os convocados para os compromissos internacionais.

Durante a entrevista, Ancelotti defendeu a convocação de Neymar na Copa de 2026, e confirmou que o atacante mereceu estar na lista final, além de estar dentro de forma para a disputa do campeonato mundial.

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Neymar não estará mais na Seleção Brasileira?

Questionado sobre o próximo ciclo para a disputa da Copa América, o comandante italiano respondeu que Neymar informou que não deseja representar mais a Seleção Brasileira:

- Temos que meter novos jogadores e uma nova identidade na Seleção. Não inclui o Neymar para o futuro. Neymar já confirmou que não quer voltar à Seleção - revelou Carlo Ancelotti.

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O comandante da Amarelinha completou sua fala ao afirmar que o Camisa 10 do Peixe foi um talento histórico para a Seleção, e tem um status de "irrepetível":

- Neymar não se pode substituir porque foi um talento extraordinário e único. É um jogador irrepetível. Como não podemos substituir, temos que construir uma equipe e um coletivo forte - concluiu Ancelotti.

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Rostos já conhecidos estarão no novo ciclo

Ancelotti também foi questionado sobre o futuro dos jovens da Seleção, e se foi o encerramento de ciclo para alguns jogadores veteranos, que esteve sob comando de Neymar nos últimos anos:

No geral, a Copa do Mundo de 2026 termina uma geração que eu acho que fez três mundiais. A geração de 2026 é a mesma de 2022 e 2018, uma geração que acabou na Copa do Mundo. Alguns destes jogadores estarão na próxima Copa do Mundo, como o Marquinhos - concluiu o comandante italiano.

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Em entrevista, Carlo Acenlotti confirma fim de ciclo de Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Retrospecto de Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar estreou pela Seleção Brasileira principal em 10 de agosto de 2010, na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, e marcou seu primeiro gol justamente naquela partida. Ao longo da trajetória com a Amarelinha, o atacante se tornou o maior artilheiro da história do Brasil, com 80 gols, e chegou à Copa do Mundo de 2026 com 130 jogos pela equipe, ocupando a terceira posição no ranking de partidas, atrás de Roberto Carlos (132) e Cafu (150).

No Mundial de 2026, Neymar disputou a quarta Copa de sua carreira, depois de 2014, 2018 e 2022, igualando Pelé como os únicos brasileiros a vestirem a camisa 10 em quatro edições da competição. Pela Seleção, Neymar conquistou a Copa das Confederações de 2013, quando foi um dos principais jogadores da campanha brasileira, e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

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Apesar de ter sido convocado por Carlo Ancelotti para a Copa de 2026 e de ter participado do torneio, Neymar não apareceu na primeira lista do treinador após o Mundial, divulgada em setembro para os amistosos contra Austrália e Índia.

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