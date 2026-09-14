Cagliari se manifesta após acidente envolvendo filho de Maldini
Daniel Maldini se envolveu em colisão em Milão e teve resultado inicial positivo para álcool e drogas, mas novo exame descartou substâncias
Daniel Maldini, jogador do Cagliari e filho do ex-zagueiro Paolo Maldini, se envolveu em um acidente de trânsito em Milão, na Itália, neste domingo (13). O atleta de 24 anos dirigia uma Porsche Carrera quando colidiu com dois veículos.
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Segundo informações da imprensa italiana, Maldini teria desrespeitado a preferência de um Volkswagen Golf que trafegava pela via Caracciolo. Após a batida, o carro do jogador também atingiu uma Mercedes que estava estacionada.
O meia-atacante estava acompanhado de três amigos e precisou ser levado ao hospital para avaliação. Ele recebeu alta posteriormente e voltou para casa.
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Exame toxicológico deu negativo
Nesta segunda-feira (14), Daniel Maldini divulgou o resultado de um novo exame toxicológico realizado após o acidente. O teste não identificou a presença de anfetamina, cocaína, maconha ou outras substâncias no organismo do jogador.
O resultado foi reforçado pelo Cagliari, que publicou um comunicado oficial sobre o caso. O clube informou que Maldini passou por exames toxicológicos após as notícias divulgadas pela imprensa e que todos os testes apresentaram resultado negativo.
— O Cagliari informa que o jogador Daniel Maldini passou por exames toxicológicos após recentes notícias veiculadas na imprensa. Todos os testes apresentaram resultados negativos. O jogador se juntará ao elenco normalmente nesta tarde, com a retomada dos treinamentos em preparação para os próximos compromissos da equipe.
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Carteira de habilitação foi suspensa
Apesar do resultado posterior negativo para drogas, Maldini teve a carteira de habilitação suspensa após os procedimentos realizados no local do acidente. O teste inicial do bafômetro apontou a presença de álcool. As autoridades italianas ainda investigam as circunstâncias da colisão. O episódio aconteceu poucas horas depois de Maldini marcar o gol da vitória do Cagliari pelo Campeonato Italiano.
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