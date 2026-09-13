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Gol perdido em Flamengo x Corinthians gera revolta: 'Constrangedor'

Rubro-Negro venceu por 2 a 1 na 27ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 18:57
Atualizado há 53 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Gui Negão em ação durante Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Gui Negão em ação durante Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Um lance ainda no primeiro tempo de Gui Negão, atacante do clube paulista, irritou os torcedores.

Aos 23 minutos da primeira etapa, Corinthians consegue chegar ao ataque. Angileri cruza da esquerda para a área e Gui Negão se joga de peixinho e até toca na bola, mas não consegue finalizar no gol.

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Veja o lance:

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Veja a repercussão:

Como foi Flamengo x Corinthians?

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Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, o Flamengo teve mais posse de bola e controlou as ações da partida, enquanto o Corinthians encontrava dificuldades para avançar além do meio de campo. Apesar do domínio e do maior volume ofensivo, o Rubro-Negro só levou perigo de fato aos 21 minutos. Após cruzamento de Plata, Pedro tentou finalizar de peito, mas Hugo Souza fez grande defesa. No rebote, Ayrton Lucas bateu, a bola passou pelo goleiro, mas João Pedro Tchoca, caído dentro do gol, conseguiu afastar de cabeça e evitou o gol do time da casa.

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Lucas Paquetá em comemoração do primeiro gol de Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Lucas Paquetá em comemoração do primeiro gol de Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Pouco depois, o Flamengo voltou a ameaçar. Após cruzamento de Léo Ortiz, Arrascaeta ajeitou de peito para Pedro, que ficou cara a cara com Hugo Souza, mas finalizou para fora e desperdiçou uma boa oportunidade. O Corinthians teve poucas oportunidades quando tentou escapar em contra-ataque, mas acabou parando na defesa do Rubro-Negro. Na reta final da primeira etapa, o Corinthians ainda entregou outra chance ao Flamengo após um erro na defesa. Varela recebeu a bola de presente dentro da área, mas tentou finalizar de esquerda e mandou para fora. Apesar da pressão e das oportunidades criadas, o Rubro-Negro não conseguiu transformar o domínio em gol antes do intervalo.

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