Gol perdido em Flamengo x Corinthians gera revolta: 'Constrangedor'

Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Um lance ainda no primeiro tempo de Gui Negão, atacante do clube paulista, irritou os torcedores.

Aos 23 minutos da primeira etapa, Corinthians consegue chegar ao ataque. Angileri cruza da esquerda para a área e Gui Negão se joga de peixinho e até toca na bola, mas não consegue finalizar no gol.

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Veja o lance:

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Veja a repercussão:

esse diniz ta horrível no corinthians ein



finalização média de um atacante do corinthians ai pic.twitter.com/yJd5p3kfmp — Cifut Brasil (@CifutBR) September 13, 2026

Constrangedor



Gui Negão precisa estudar, prestar Enem, tentar entrar numa faculdade ou apostar em concurso público



Futebol não é pra ele, lamento https://t.co/uH3ED7lUFf — fracassinho pennywise (@numb_lil_em) September 13, 2026

parece um golfinho se jogando — maria (@mariaahsccp) September 13, 2026

Não é a toa que é reserva de Pedro Raul... é um feito extraordinário conseguir ser reserva de Pedro Raul — Rafael Dalmolin (@rafadalsan) September 13, 2026

Diniz ficou com tanto gosto vendo isso depois de criticarem o Bagre Raul — MathOstree 🇮🇹🇻🇦 (@theu_depaula) September 13, 2026

Como foi Flamengo x Corinthians?

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Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, o Flamengo teve mais posse de bola e controlou as ações da partida, enquanto o Corinthians encontrava dificuldades para avançar além do meio de campo. Apesar do domínio e do maior volume ofensivo, o Rubro-Negro só levou perigo de fato aos 21 minutos. Após cruzamento de Plata, Pedro tentou finalizar de peito, mas Hugo Souza fez grande defesa. No rebote, Ayrton Lucas bateu, a bola passou pelo goleiro, mas João Pedro Tchoca, caído dentro do gol, conseguiu afastar de cabeça e evitou o gol do time da casa.

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Lucas Paquetá em comemoração do primeiro gol de Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Pouco depois, o Flamengo voltou a ameaçar. Após cruzamento de Léo Ortiz, Arrascaeta ajeitou de peito para Pedro, que ficou cara a cara com Hugo Souza, mas finalizou para fora e desperdiçou uma boa oportunidade. O Corinthians teve poucas oportunidades quando tentou escapar em contra-ataque, mas acabou parando na defesa do Rubro-Negro. Na reta final da primeira etapa, o Corinthians ainda entregou outra chance ao Flamengo após um erro na defesa. Varela recebeu a bola de presente dentro da área, mas tentou finalizar de esquerda e mandou para fora. Apesar da pressão e das oportunidades criadas, o Rubro-Negro não conseguiu transformar o domínio em gol antes do intervalo.

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