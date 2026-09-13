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Falha de Muralha em Mirassol x Vitória viraliza: 'De novo'

Equipes estão se enfrentando pela 27ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 16:17
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Alex Muralha em ação no Campeonato Brasileiro
Alex Muralha em ação no Campeonato Brasileiro (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Mirassol e Vitória estão se enfrentando neste domingo (13), no José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com confronto direto pela zona de rebaixamento, já no início da primeira etapa, o goleiro Alex Muralha falha e Renê converte gol.

Aos 2 minutos da primeira etapa, Lucas Arcanjo lança em velocidade, o goleiro Alex Muralha sai muito mal do gol e a bola cobre o camisa 23, na intermediária. Renê recebe a bola com o gol vazio e empurra para as redes. Falha inacreditável de Muralha.

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➡️ Mirassol x Vitória movimenta briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Veja o lance:

Logo depois, aos 12 minutos da primeira etapa, Erick faz grande lançamento para Renê, que aproveita a bobeada de Gabriel Knesowitsch que toma nas costas. Alex Muralha sai mal de novo, e Renê dá um leve toque para encobrir o goleiro. 

Veja o lance:

Veja a repercussão:

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Como chegam Mirassol e Vitória?

Texto de: Fernanda Gondim.

O Mirassol chega ao confronto com 28 pontos em 26 jogos, na 16ª colocação. Logo atrás aparecem Vasco e Internacional, também com 28 pontos, enquanto o Grêmio soma a mesma pontuação. A diferença está no número de partidas disputadas: enquanto Mirassol, Vasco e Grêmio têm 26 jogos, o Internacional já entrou em campo 27 vezes.

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Uma derrota para o Vitória pode complicar a situação do Mirassol. Caso perca, a equipe paulista permanecerá com 28 pontos após 27 partidas, enquanto o Vasco, com os mesmos 28 pontos e apenas 26 jogos disputados, passará a ter vantagem na classificação. O Mirassol assume a 17ª posição e o Vasco sai do Z4.

Vitória ganha força na luta pela permanência

Do outro lado, o Vitória também entra em campo pressionado. Com 32 pontos em 26 jogos, o time baiano ocupa a 12ª posição, mas ainda está próximo da região de perigo. Um triunfo faria o Vitória chegar a 35 pontos em 27 partidas e abriria uma distância mais confortável para os concorrentes diretos. Além disso, o triunfo impediria que o Mirassol somasse pontos e daria ao clube baiano um importante respiro na reta final do campeonato.

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