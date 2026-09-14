Alex Escobar vê lado bom em crise na Copa: 'Salvo pelo gongo'

Alex Escobar revelou detalhes do problema de saúde que o afastou da cobertura da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (13), o jornalista contou que foi diagnosticado com miastenia gravis, uma doença autoimune rara, após apresentar dificuldades para falar durante uma entrada ao vivo nos Estados Unidos. A investigação médica também identificou um tumor com aparência benigna no timo, órgão localizado na região do peito. O apresentador passou por cirurgia para retirar a formação em agosto.



Apesar de todo o trauma e dificuldades, Escobar vê o lado bom da crise que passou. Segundo ele, os sintomas da doença acabaram o salvando.

- Eu fui salvo pelo gongo. O gongo se chama miastenia. Então, tudo que eu tenho passado de perrengue, eu passo agradecendo. O doutor Felipe, neurologista, falou: "Você tinha, acho, mais um ano de vida. Poderia morrer de infarto sem saber que tinha um tumor" - revelou.

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O que aconteceu com Alex Escobar

O episódio que deu início à investigação ocorreu em 22 de junho, durante participação do jornalista no Encontro com Patrícia Poeta. O especialista em futebol estava em Nova Jersey, nos Estados Unidos, integrando a equipe da Globo que cobria a Copa do Mundo, quando apresentou dificuldades para falar durante a transmissão ao vivo.

Antes do episódio, Escobar havia percebido dificuldades para mastigar. Segundo o jornalista, os sintomas começaram cerca de dois meses antes da viagem para a Copa. Ele conseguia começar uma refeição normalmente, mas, depois de algum tempo, tinha dificuldade para abrir a boca.

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➡️Alex Escobar deixa a Copa do Mundo após problema de saúde

Na manhã daquele dia, o problema voltou durante o café da manhã. Mesmo assim, Escobar participou da entrada ao vivo. Quando começou a falar, percebeu que não conseguia pronunciar algumas palavras.

Durante a participação, o jornalista chegou a repetir a frase "Neymar treinou" enquanto tentava recuperar a fala. Na ocasião, algumas pessoas nas redes sociais especularam que ele estaria confuso. Escobar, porém, explicou que estava consciente durante todo o episódio.

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Revelação em entrevista ao Fantástico

Meses depois, o jornalista explicou que aquele momento foi fundamental para que os médicos investigassem o que estava acontecendo. Sem saber exatamente qual era o problema, Escobar retornou sozinho ao Brasil. Ele descreveu a viagem como um dos momentos mais difíceis de todo o processo.

- Eu peguei um avião sozinho, voltando para casa e no escuro. Eu não tinha a menor ideia do que eu tinha. Podia ser tudo - revelou o jornalista.

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De volta ao Rio de Janeiro, Escobar foi encaminhado ao neurologista Felipe Schmidt, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foi a partir da avaliação do especialista que surgiu a suspeita de miastenia gravis.

➡️Alex Escobar passa por cirurgia para retirada de tumor

Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Como o diagnóstico foi feito

A descoberta da miastenia gravis aconteceu após a sequência de exames iniciada depois do mal-estar durante a Copa. Enquanto os exames realizados nos Estados Unidos levantaram outras possibilidades, a investigação conduzida no Brasil levou à avaliação neurológica e à suspeita da doença autoimune.

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A relação entre a miastenia e alterações no timo levou os médicos a recomendar a retirada do tumor. Escobar foi submetido ao procedimento em 6 de agosto. A cirurgia foi considerada bem-sucedida e o tumor tinha aparência benigna.

Linha do tempo do caso

22 de junho: Escobar passou mal durante entrada ao vivo no Encontro, em Nova Jersey, e apresentou dificuldade para falar, causando grande repercussão e preocupação em internautas. 23 de junho: jornalista foi encaminhado a um hospital em Nova Jersey, onde realizou exames e ficou sob observação médica, ainda sem resultados. 27 de junho: o especialista em futebol foi avaliado no Brasil e recebeu a suspeita de miastenia gravis; exames também apontaram uma massa no mediastino. 6 de agosto: realizou uma cirurgia para retirada de um tumor de aparência benigna no timo. 2 de setembro: Escobar atualizou o público sobre a recuperação e afirmou que ainda precisava de tempo para voltar à rotina, mas que pretende a busca pelos objetivos profissionais.

Saída do jornalista do Fantástico e toda trajetória profissional

A saída de Alex Escobar do Fantástico não ocorreu por causa do problema de saúde descoberto em 2026. O jornalista assumiu o bloco esportivo do programa em 2021, substituindo Tadeu Schmidt, mas deixou a função após cerca de três anos para se dedicar ao Globo Esporte do Rio de Janeiro.

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Ao longo da carreira, Escobar participou de diversas coberturas importantes, como as Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, além dos Jogos Olímpicos. Também apresentou o Esporte Espetacular, comandou o Globo Esporte no Rio de Janeiro e participou da cobertura dos desfiles das escolas de samba do Rio.

Onde está Alex Escobar hoje

Após o diagnóstico e a cirurgia, o jornalista segue em recuperação. Ele explicou que pretende voltar ao trabalho de forma gradual, começando pela gravação de textos em off, sem aparecer diante das câmeras. Depois, a ideia é participar de programas-piloto para avaliar como o organismo reage à rotina profissional.

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Em entrevista ao Fantástico, o jornalista explicou que o retorno será gradual. O tratamento da miastenia ainda passa por ajustes e os medicamentos não eliminaram completamente os sintomas. Por isso, uma nova dificuldade para falar ainda pode acontecer. Alex Escobar afirmou que pretende continuar trabalhando nesses casos e esperar alguns segundos até que a fala volte ao normal.

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