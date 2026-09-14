Alex Escobar vê lado bom em crise na Copa: 'Salvo pelo gongo'
Jornalista passou mal durante transmissão ao vivo em Nova Jersey
Alex Escobar revelou detalhes do problema de saúde que o afastou da cobertura da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (13), o jornalista contou que foi diagnosticado com miastenia gravis, uma doença autoimune rara, após apresentar dificuldades para falar durante uma entrada ao vivo nos Estados Unidos. A investigação médica também identificou um tumor com aparência benigna no timo, órgão localizado na região do peito. O apresentador passou por cirurgia para retirar a formação em agosto.
Apesar de todo o trauma e dificuldades, Escobar vê o lado bom da crise que passou. Segundo ele, os sintomas da doença acabaram o salvando.
- Eu fui salvo pelo gongo. O gongo se chama miastenia. Então, tudo que eu tenho passado de perrengue, eu passo agradecendo. O doutor Felipe, neurologista, falou: "Você tinha, acho, mais um ano de vida. Poderia morrer de infarto sem saber que tinha um tumor" - revelou.
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O que aconteceu com Alex Escobar
O episódio que deu início à investigação ocorreu em 22 de junho, durante participação do jornalista no Encontro com Patrícia Poeta. O especialista em futebol estava em Nova Jersey, nos Estados Unidos, integrando a equipe da Globo que cobria a Copa do Mundo, quando apresentou dificuldades para falar durante a transmissão ao vivo.
Antes do episódio, Escobar havia percebido dificuldades para mastigar. Segundo o jornalista, os sintomas começaram cerca de dois meses antes da viagem para a Copa. Ele conseguia começar uma refeição normalmente, mas, depois de algum tempo, tinha dificuldade para abrir a boca.
➡️Alex Escobar deixa a Copa do Mundo após problema de saúde
Na manhã daquele dia, o problema voltou durante o café da manhã. Mesmo assim, Escobar participou da entrada ao vivo. Quando começou a falar, percebeu que não conseguia pronunciar algumas palavras.
Durante a participação, o jornalista chegou a repetir a frase "Neymar treinou" enquanto tentava recuperar a fala. Na ocasião, algumas pessoas nas redes sociais especularam que ele estaria confuso. Escobar, porém, explicou que estava consciente durante todo o episódio.
Revelação em entrevista ao Fantástico
Meses depois, o jornalista explicou que aquele momento foi fundamental para que os médicos investigassem o que estava acontecendo. Sem saber exatamente qual era o problema, Escobar retornou sozinho ao Brasil. Ele descreveu a viagem como um dos momentos mais difíceis de todo o processo.
- Eu peguei um avião sozinho, voltando para casa e no escuro. Eu não tinha a menor ideia do que eu tinha. Podia ser tudo - revelou o jornalista.
De volta ao Rio de Janeiro, Escobar foi encaminhado ao neurologista Felipe Schmidt, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foi a partir da avaliação do especialista que surgiu a suspeita de miastenia gravis.
➡️Alex Escobar passa por cirurgia para retirada de tumor
Como o diagnóstico foi feito
A descoberta da miastenia gravis aconteceu após a sequência de exames iniciada depois do mal-estar durante a Copa. Enquanto os exames realizados nos Estados Unidos levantaram outras possibilidades, a investigação conduzida no Brasil levou à avaliação neurológica e à suspeita da doença autoimune.
A relação entre a miastenia e alterações no timo levou os médicos a recomendar a retirada do tumor. Escobar foi submetido ao procedimento em 6 de agosto. A cirurgia foi considerada bem-sucedida e o tumor tinha aparência benigna.
Linha do tempo do caso
- 22 de junho: Escobar passou mal durante entrada ao vivo no Encontro, em Nova Jersey, e apresentou dificuldade para falar, causando grande repercussão e preocupação em internautas.
- 23 de junho: jornalista foi encaminhado a um hospital em Nova Jersey, onde realizou exames e ficou sob observação médica, ainda sem resultados.
- 27 de junho: o especialista em futebol foi avaliado no Brasil e recebeu a suspeita de miastenia gravis; exames também apontaram uma massa no mediastino.
- 6 de agosto: realizou uma cirurgia para retirada de um tumor de aparência benigna no timo.
- 2 de setembro: Escobar atualizou o público sobre a recuperação e afirmou que ainda precisava de tempo para voltar à rotina, mas que pretende a busca pelos objetivos profissionais.
Saída do jornalista do Fantástico e toda trajetória profissional
A saída de Alex Escobar do Fantástico não ocorreu por causa do problema de saúde descoberto em 2026. O jornalista assumiu o bloco esportivo do programa em 2021, substituindo Tadeu Schmidt, mas deixou a função após cerca de três anos para se dedicar ao Globo Esporte do Rio de Janeiro.
Ao longo da carreira, Escobar participou de diversas coberturas importantes, como as Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, além dos Jogos Olímpicos. Também apresentou o Esporte Espetacular, comandou o Globo Esporte no Rio de Janeiro e participou da cobertura dos desfiles das escolas de samba do Rio.
Onde está Alex Escobar hoje
Após o diagnóstico e a cirurgia, o jornalista segue em recuperação. Ele explicou que pretende voltar ao trabalho de forma gradual, começando pela gravação de textos em off, sem aparecer diante das câmeras. Depois, a ideia é participar de programas-piloto para avaliar como o organismo reage à rotina profissional.
Em entrevista ao Fantástico, o jornalista explicou que o retorno será gradual. O tratamento da miastenia ainda passa por ajustes e os medicamentos não eliminaram completamente os sintomas. Por isso, uma nova dificuldade para falar ainda pode acontecer. Alex Escobar afirmou que pretende continuar trabalhando nesses casos e esperar alguns segundos até que a fala volte ao normal.
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