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Renato Gaúcho vira assunto após anúncio do Grêmio: 'Meu Deus'

Treinador comandará o clube pela quinta vez

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 16:27
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Renato Gaúcho com as mãos na cintura em jogo do Vasco
Renato Gaúcho é o novo treinador do Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após o anúncio de Renato Gaúcho como novo treinador do Grêmio nesta segunda-feira (14), o nome do comandante repercutiu nas redes sociais. O profissional estava sem clube desde sua saída do Vasco, em junho, e assume o comando do Imortal pela quinta vez na carreira.

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Campeão da Libertadores em 2017 sobre o Lanús, Renato soma 10 títulos pelo clube gaúcho, além de ser o primeiro brasileiro a conquistar a competição continental como atleta e treinador por uma mesma equipe.

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Veja a publicação de anúncio de Renato Gaúcho e alguns comentários:

Luís Castro no banco de reservas do Grêmio
Renato Gaúcho chega para substituir Luís Castro no comando do Grêmio (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Folhapress)

Saiba mais detalhes da saída de Luís Castro do Grêmio

Luís Castro não é mais técnico do Grêmio. O clube gaúcho anunciou no início da tarde deste domingo (13) a demissão do técnico português, que não resistiu à derrota de virada para o Vasco, por 2 a 1, nesse sábado, em Porto Alegre.

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Além de Castro, os auxiliares Vitor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Roberto Júnior e Nuno Cerdeira, também deixam o clube.

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Veja a publicação do Grêmio anunciando a saída de Luís Castro:

A situação de Luís Castro vinha se deteriorando no Grêmio há semanas, mas o técnico havia conseguido um respiro após a classificação à semifinal da Copa do Brasil sobre o maior rival, o Inter. Mas a sequência de exibições ruins, e a derrota de virada para o Vasco na Arena do Grêmio tornaram a situação do técnico insustentável.

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Luís Castro deixa o Grêmio na 15ª colocação do Brasileirão Série, com 28 pontos, mesma pontuação de Vasco e Inter, que ocupam a zona de rebaixamento.

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O treinador havia sido anunciado pelo clube gaúcho em dezembro do ano passado. Ele comandou o time em 54, com 21 vitórias, 15 empates e 18 derrotas (aproveitamento de 48,14%). Este ano, conquistou o Campeonato Gaúcho.

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