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Paulo Angioni é velado nas Laranjeiras, e recebe homenagens do futebol brasileiro

Velório aconteceu em Laranjeiras neste domingo (13)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 14:08
Atualizado há 1 minutos
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Marcelo Oliveira e Paulo Angioni
Paulo Angioni em coletiva do Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

A despedida de Paulo Angioni reuniu nomes importantes do futebol brasileiro nas Laranjeiras, neste domingo (13). O ex-dirigente do Fluminense morreu aos 82 anos após ser diagnosticado com câncer no pâncreas e recebeu homenagens de jogadores, treinadores, dirigentes e amigos durante o velório realizado na sede tricolor. O enterro está marcado para o Cemitério do Catumbi.

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Entre os momentos de maior emoção, Fernando Diniz e Germán Cano choraram durante um abraço na cerimônia. O atual treinador do Corinthians trabalhou com Angioni nas duas passagens pelo Fluminense e fez um discurso no Salão Nobre das Laranjeiras, no qual exaltou a importância do dirigente em sua trajetória e para as pessoas que trabalharam com ele.

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— Seu Paulo é um cara único, um cara que se colocava na posição de sempre ajudar o outro. Foi um grande pai para todo mundo que cruzou o caminho dele — afirmou Diniz.

A presença de jogadores do atual elenco tricolor reforçou a dimensão da relação construída por Angioni com o clube. Assim como Cano, Thiago Silva, Canobbio, Lucho Acosta, Rodrigo Castillo, Renê, Hércules, Nonato, Martinelli, Igor Rabello, Jemmes, Otávio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes e Paulo Henrique Ganso estiveram nas Laranjeiras, além do técnico Marcão.

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A cerimônia também contou com representantes de clubes por onde Angioni passou ao longo da carreira. Vasco e Flamengo, por exemplo, estiveram representados por ex-dirigentes e outras personalidades ligadas às instituições. Nomes da CBF e de outras equipes brasileiras também prestaram homenagens ao histórico profissional do futebol.

Relação especial com o Fluminense

Torcedor do Fluminense desde a infância, Paulo Angioni construiu uma relação de décadas com o clube. Antes de assumir sua última passagem pelo clube, trabalhou no Tricolor entre 2000 e 2002, teve uma breve passagem em 2004 e retornou em 2014. Em junho de 2018, foi novamente contratado para o cargo de diretor executivo de futebol, tornando-se uma das figuras mais longevas do futebol tricolor.

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Foi justamente nessa quarta passagem que Angioni participou de um dos períodos mais importantes da história recente do Fluminense. O dirigente esteve nos bastidores da reconstrução do futebol do clube e acompanhou a formação de equipes que conquistaram títulos estaduais e continentais. Sob sua gestão, o Tricolor venceu a Taça Rio de 2020, as Taças Guanabara de 2022, 2023 e 2026, os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, além da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana.

Paulo Angioni, Fernando Diniz e Mario Bittencourt - Fluminense
(Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)
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