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Lance em Flamengo x Corinthians choca torcedores: 'Milagre'

Equipes estão se enfrentando pela 27ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 18:05
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Pedro e Hugo Souza em lance, durante Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Pedro e Hugo Souza em lance, durante Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Flamengo Corinthians estão se enfrentando neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Um lance ainda no primeiro tempo com defesa de Hugo Souza e João Pedro, chocou os torcedores.

Aos 21 minutos da primeira etapa, Plata cruza para a área e Pedro, na disputa de bola, toca de peito para defesa incrível de Hugo Souza. Ayrton Lucas aproveita o rebote e toca para o gol, mas João Pedro Tchoca, caído no gramado, tira de cabeça em cima da linha e evita o gol do Flamengo.

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Veja o lance:

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Veja a repercussão:

Como chegam as equipes

O duelo reúne duas das maiores torcidas do país em momentos distintos. Líder do Brasileirão, o Flamengo assumiu a ponta após vencer o Remo por 1 a 0 e busca mais três pontos no Maracanã para permanecer no topo da tabela.

Corinthians, por outro lado, vive uma fase de pressão. O Timão chega ao confronto após quatro derrotas consecutivas e tenta surpreender o líder fora de casa para reagir na competição e ganhar confiança para a sequência da temporada.

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Flamengo vem de duas vitórias seguidas. A equipe comandada por Leonardo Jardim venceu o Remo por 1 a 0 pelo Brasileirão e, na sequência, bateu o Independiente del Valle por 2 a 0 pela Libertadores.

Já o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Estudiantes de La Plata pela Libertadores na última quarta-feira. Antes disso, pelo Brasileirão, perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense e busca voltar a vencer na competição.

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Confira as informações de Flamengo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 CORINTHIANS
🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, GeTv, Sportv e Premiere

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