Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota

Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Gui Negão deixou tudo igual. Na reta final, Bruno Henrique marcou e garantiu a vitória do Rubro-Negro.

➡️ Veja gols em Flamengo x Corinthians: Paquetá e Bruno Henrique marcam

Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano. Com mais um revés, a torcida mandou recado a Fernando Diniz.

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Veja a repercussão:

Esse treinador também é limitado para enxergar o jogo.



Diniz meteu 4 jogadores titulares e descansados de uma vez só.Quando ele mexeu foi o Alexsandro morto num campo pesado. Arrasca , Pedro e Plata já exaustos e o demorou uma eternidade pra botar jogadores descansados, burro! — Vinícius Benfica ᶜʳᶠ (@Viny_Benfica) September 13, 2026

Venho criticando muito o Diniz nos últimos jogos (desde o retorno pós-Copa). Mas hoje ele merece elogios, mesmo com a derrota.



Fez correto em poupar jogadores pensando na Libertadores e mostrou que em uma eventual semifinal o Corinthians tem condições de encarar o Flamengo. — Flavio Souza (@FlavioRdSouza) September 13, 2026

Diniz está tirando leite de pedra de um elenco que não teve contratações e com transfer ban sem prazo de ser derrubado, vai chegar uma hora que Diniz vai ter que usar a base pra resolver problemas que não deveria por causa do diretoria irresponsável — Re Alves (@Febs34) September 13, 2026

Elogiei algumas coisas do Diniz lá atrás, mas quando um treinador tem tempo pra trabalhar e o time dele volta pior do que estava, é sinal da sua limitação. O Diniz teve a parada da Copa, e de lá pra cá o Corinthians é um completo nada. O trabalho PIOROU o time, fica evidente. — Ricardo #IntervençãoNoCorinthians (@ricardo1910sccp) September 13, 2026

Pessoal pedindo a cabeça do Diniz sem analisar a fase do adversário hoje ?

Diniz ja merece paz pra manter o time até o fim do campeonato, e na libertadores depende do time completo jogando jogo decisivo pra gente poder falar algo nesse sentido. — 🏃🏾‍♂️‍➡️🏃🏾‍♂️‍➡️🏃🏾‍♂️‍➡️ (@julezselekta) September 13, 2026

Como foi Flamengo x Corinthians?

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Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, o Flamengo teve mais posse de bola e controlou as ações da partida, enquanto o Corinthians encontrava dificuldades para avançar além do meio de campo. Apesar do domínio e do maior volume ofensivo, o Rubro-Negro só levou perigo de fato aos 21 minutos. Após cruzamento de Plata, Pedro tentou finalizar de peito, mas Hugo Souza fez grande defesa. No rebote, Ayrton Lucas bateu, a bola passou pelo goleiro, mas João Pedro Tchoca, caído dentro do gol, conseguiu afastar de cabeça e evitou o gol do time da casa.

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Pouco depois, o Flamengo voltou a ameaçar. Após cruzamento de Léo Ortiz, Arrascaeta ajeitou de peito para Pedro, que ficou cara a cara com Hugo Souza, mas finalizou para fora e desperdiçou uma boa oportunidade. O Corinthians teve poucas oportunidades quando tentou escapar em contra-ataque, mas acabou parando na defesa do Rubro-Negro. Na reta final da primeira etapa, o Corinthians ainda entregou outra chance ao Flamengo após um erro na defesa. Varela recebeu a bola de presente dentro da área, mas tentou finalizar de esquerda e mandou para fora. Apesar da pressão e das oportunidades criadas, o Rubro-Negro não conseguiu transformar o domínio em gol antes do intervalo.

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Joaquin Freitas jogador do Flamengo durante partida contra o Corinthians no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo

O segundo tempo começou diferente, e o Flamengo precisou de poucos minutos para abrir o placar. Na primeira grande oportunidade da etapa, após cobrança de escanteio, Hugo Souza afastou mal, Paquetá dominou na entrada da área e soltou uma bomba para colocar o Rubro-Negro em vantagem no Maracanã.

O time da casa continuou pressionando em busca do segundo gol, mas não conseguiu ampliar. Na primeira chegada de maior perigo do Corinthians, Kaio César tabelou com Breno Bidon, entrou livre na área e encontrou Gui Negão, que finalizou para deixar tudo igual no Maracanã. Depois do empate, o Flamengo aumentou a pressão e voltou a controlar as ações, após permitir que o Corinthians crescesse na partida. Na reta final, o Rubro-Negro encontrou novamente o gol na bola aérea. Bruno Henrique apareceu mais uma vez nos minutos finais e, de cabeça, marcou o gol da vitória e garantiu os três pontos para o Flamengo.

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