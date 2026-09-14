Durante a reapresentação do elenco do Cruzeiro nesta segunda-feira (14), membros da Máfia Azul, principal torcida organizada da equipe, tiveram uma reunião com o grupo na Toca da Raposa II.

Os torcedores conversaram com o elenco, comissão técnica e diretores no centro de treinamento celeste. Segundo apuração do Lance!, a conversa teve tom de cobrança, mas ocorreu de forma educada e respeitosa.

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A reunião dos membros da torcida organizada aconteceu logo após a derrota por 2 a 1 para o Santos, em um momento delicado do Cruzeiro na temporada. A equipe comandada por Artur Jorge vem de duas eliminações, na Copa do Brasil e na Libertadores.

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A informação sobre a reunião realizada na Toca da Raposa II foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela reportagem do Lance!

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Momento conturbado do Cruzeiro

Eliminado das duas copas, o Cruzeiro tem apenas o Brasileirão para focar na sequência da temporada. A derrota contra o Santos agravou a situação que já não era positiva para o time.

Mais que o resultado, a postura da equipe em campo piorou ainda mais a situação. A Raposa foi dominada pelo Peixe na Vila Belmiro e se salvou de vexame fora de casa.

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Atualmente, o Cruzeiro tem 42 pontos e está em sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Bahia, quinto, tem 43, mas enfrenta o Remo nesta segunda-feira, dentro de casa.

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