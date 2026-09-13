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Palmeiras provoca São Paulo e relembra 'como era o mundo' na última vitória do rival; veja os memes

Após vitória no Choque-Rei, Verdão usou as redes sociais para compartilhar diversos memes em referência ao rival

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
13/09/2026 10:50
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Palmeiras x São Paulo
O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 no Nubank Parque (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Palmeiras não tem poupado o rival São Paulo das brincadeiras nas redes sociais após a vencer o Choque-Rei, no Nubank Parque, por 2 a 0, com gols de Murilo e Vitor Roque, na noite deste sábado (12), pela 27ª rodada do Brasileirão. Desde a vitória, o Alviverde vem compartilhando memes e piadas, como, por exemplo, ao relembrar "como era o mundo" quando o Tricolor venceu o clássico pela última vez.

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O primeiro vídeo compartilhado nas redes socias do Palmeiras foi em referência a uma cena de Stars Wars, em que Darth Vader diz a Luke Skywalker que é seu pai, mas com o mascote do Gobatto vestido de Vader.

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Na sequência, o Verdão também reproduziu uma faixa utilizada pela torcida são-paulina no Morumbis, em que diz "Não quero sorrir nunca mais", fazendo referência a um meme antigo em que um torcedor tricolor viralizou ao reclamar de uma atuação de seu time.

De todos os memes publicados, um dos mais compartilhados foi sobre como era o mundo quando o Tricolor venceu o Verdão pela última vez, em julho de 2023. Desde então, foram "38 meses, 1.156 dias, 27.744 horas e 99.878.400 segundos", de acordo com outra brincadeira publicada pelo Alviverde.

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Na publicação, o Palmeiras cita referências como: "o X ainda era Twitter", "o Threads havia acabado de ser lançado", "Messi estava chegando ao Inter Miami", "Estêvão ainda era uma promessa da base", entre outros. Confira:

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