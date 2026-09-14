Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Coutinho e volta de peça importante, Santos treina visando o Atlético-MG

Elenco do peixe conta com retorno de Lucas Veríssimo e visita ilustre de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
14/09/2026 18:31
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Arthur, Coutinho e Gabigol durante treinamento desta segunda-feira (14).
Arthur, Coutinho e Gabigol durante treinamento desta segunda-feira (14) - (Foto: Raul Baretta/ SANTOS FC)

O Santos treinou na tarde desta segunda-feira (14) com a presença de Coutinho e o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, que vinha se recuperando de dores no tornozelo direito. A atividade no CT Rei Pelé faz parte da preparação para o duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Anunciado e apresentado nesta segunda-feira, Philippe Coutinho já realizou trabalhos com bola ao lado do restante do elenco. Mesmo sem ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que deve ocorrer nos próximos dias, o meio-campista participou normalmente da sua primeira atividade de campo.

continua após a publicidade
Coutinho participa de primeira treino com o elenco do Santos.
Coutinho participa de primeira treino com o elenco do Santos - (Foto: Raul Baretta/ SANTOS FC)

Além do novo camisa 11, os reforços Arthur, Rodinei, Lima e Cebolinha treinaram sem restrições. Entre as caras novas, apenas Cebolinha e Coutinho não estão à disposição para enfrentar o Galo nesta fase da Sul-Americana por não estarem inscritos. Caso o peixe avance à semifinal, poderá contar com todos os contratados desta janela.

Na parte defensiva, a novidade foi Lucas Veríssimo. Substituído na partida contra o Palmeiras no último dia 2 de agosto por conta de dores no tornozelo direito, o zagueiro voltou a treinar com bola com o grupo e deve ser relacionado para viajar a Belo Horizonte.

continua após a publicidade
Lucas Veríssimo volta a treinar com bola com a equipe do Santos.
Lucas Veríssimo volta a treinar com bola com a equipe do Santos - (Foto: Raul Baretta/ SANTOS FC)

Outra presença ilustre no treino do Peixe

A movimentação no CT também contou com uma presença especial. O jogador de basquete Jimmy Butler, ala do Golden State Warriors, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito, após ter rompido o ligamento cruzado anterior, visitou e esteve presente no CT Rei Pelé ao lado do amigo pessoal, Neymar. Na visita, o atleta presenteado recebeu uma camisa personalizada do peixe com seu nome e o número 10.

Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé
Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ SANTOS FC.)
Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé
Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ SANTOS FC.)
Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé (14/09/2026) - Fotos: Raul Baretta/ SANTOS FC.
Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ SANTOS FC.)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Coutinho abraçando Rony em apresentação no Santos

Fora de Campo

Atitude de Rony em apresentação de Coutinho no Santos viraliza: 'Belo gesto'

Há 25 minutos
Rodinei apresentado como reforço do Santos.

Santos

Rodinei exalta o Santos, explica estilo de jogo e se diz 'muito feliz'

Há 2 horas
Coutinho durante apresentação do Santos

Vasco

Coutinho explica saída do Vasco em apresentação no Santos

Há 3 horas
Apresentação do Coutinho como jogador do Santos

Santos

Coutinho comenta parceria com Neymar e celebra volta ao futebol: 'Me sinto forte'

Há 5 horas
Santos divulga chegada de Coutinho por meio das redes sociais (Foto: Reprodução)

Santos

Torcedores mandam recado a Coutinho, novo reforço do Santos

Há 6 horas
Coutinho novo reforço do Santos.

Santos

Santos anuncia Coutinho como novo reforço para temporada

Há 6 horas
Mais LANCE!
Cuca e jogadores do Santos durante o confronto contra o Cruzeiro.

Santos alcança feito no Brasileirão que não atingia desde 2023; entenda

Santos comemora

Santos ganha confiança antes de decisão por vaga na Sul-Americana

Cuca, técnico do Santos

Cuca confirma que Coutinho já integra o elenco do Santos e revela condição física do atacante

Cebolinha em sua estreia pelo Santos, no Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à estreia de Cebolinha pelo Santos

Cuca, técnico do Santos

Cuca explica esquema tático e elogia atuação do Santos: 'Fizemos valer a força do grupo'

Cebolinha em sua estreia pelo Santos, no Campeonato Brasileiro

Cebolinha diz que 'está se sentindo em casa' no Santos e recebe elogios de Cuca

Santos x Cruzeiro

Santos bate o Cruzeiro e engata a terceira vitória seguida no Brasileirão

Neymar e Gabigol

Vídeo: Neymar e Gabigol assistem ao duelo entre Santos x Cruzeiro no camarote; Coutinho marca presença

Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Santos x Cruzeiro: Rollheiser e Fabrício Bruno marcam

Santos comemora gol marcado

Cuca faz mudanças na escalação do Santos para enfrentar o Cruzeiro; Cebolinha é titular

Elano

Gerente da base do Santos, Elano celebra convocação de Meninos da Vila

Neymar recebe Philippe Coutinho no vestiário do Santos

Neymar se antecipa e 'anuncia' Philippe Coutinho no Santos

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações