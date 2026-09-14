O Santos treinou na tarde desta segunda-feira (14) com a presença de Coutinho e o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, que vinha se recuperando de dores no tornozelo direito. A atividade no CT Rei Pelé faz parte da preparação para o duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

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Anunciado e apresentado nesta segunda-feira, Philippe Coutinho já realizou trabalhos com bola ao lado do restante do elenco. Mesmo sem ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que deve ocorrer nos próximos dias, o meio-campista participou normalmente da sua primeira atividade de campo.

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Coutinho participa de primeira treino com o elenco do Santos - (Foto: Raul Baretta/ SANTOS FC)

Além do novo camisa 11, os reforços Arthur, Rodinei, Lima e Cebolinha treinaram sem restrições. Entre as caras novas, apenas Cebolinha e Coutinho não estão à disposição para enfrentar o Galo nesta fase da Sul-Americana por não estarem inscritos. Caso o peixe avance à semifinal, poderá contar com todos os contratados desta janela.

Na parte defensiva, a novidade foi Lucas Veríssimo. Substituído na partida contra o Palmeiras no último dia 2 de agosto por conta de dores no tornozelo direito, o zagueiro voltou a treinar com bola com o grupo e deve ser relacionado para viajar a Belo Horizonte.

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Lucas Veríssimo volta a treinar com bola com a equipe do Santos - (Foto: Raul Baretta/ SANTOS FC)

Outra presença ilustre no treino do Peixe

A movimentação no CT também contou com uma presença especial. O jogador de basquete Jimmy Butler, ala do Golden State Warriors, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito, após ter rompido o ligamento cruzado anterior, visitou e esteve presente no CT Rei Pelé ao lado do amigo pessoal, Neymar. Na visita, o atleta presenteado recebeu uma camisa personalizada do peixe com seu nome e o número 10.

Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ SANTOS FC.)

Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ SANTOS FC.)

Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ SANTOS FC.)

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