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Trajano lamenta morte do 'seu craque inesquecível'; saiba quem é

Jornalista faz homenagem a ex-jogador e médico, que morreu na última sexta (11)

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 14:31
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Trajano relembra ídolo dos anos 60 e lamenta sua morte (Foto: Reprodução)

O futebol carioca perdeu na última sexta-feira, dia 11 de setembro, uma figura que talvez não apareça nas grandes enciclopédias do futebol profissional, mas que deixou uma marca profunda entre aqueles que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Morreu o médico Wilson Fragoso Filho, o Wilson Onça, nome que atravessou décadas de futebol amador e que permanece vivo na memória de amigos, companheiros e admiradores.

Para o jornalista José Trajano, Wilson Onça era mais do que um bom jogador. Era "o meu craque inesquecível". A definição diz muito sobre o tamanho que o personagem ocupava na memória afetiva de quem conviveu com ele.

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Trajano começou sua homenagem lembrando que todo mundo carrega consigo um jogador especial. Para alguns, Zico. Para outros, Pelé, Maradona, Messi, Cruyff ou tantos outros gênios que ajudaram a construir a história do futebol. Para ele, porém, a lembrança mais especial tinha nome, sobrenome e apelido: Wilson Onça.

E a história desse craque nasceu longe dos grandes estádios e dos holofotes do futebol profissional. Wilson foi um dos destaques do tradicional São Bento Futebol Clube, equipe formada por alunos do Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, nos anos 1960. O time não era oficialmente o representante da escola, mas reunia estudantes que transformaram a amizade construída nos corredores em uma paixão compartilhada dentro de campo.

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A trajetória também passou pelo lendário futebol do Aterro do Flamengo, um dos grandes territórios do futebol amador carioca. O Museu da Pelada resgatou a memória daquele período e registrou Wilson Fragoso, o Onça, entre os personagens que ajudaram a construir a mística das competições realizadas no local. Ele foi campeão com o Capri e com o Ordem e Progresso, dois times que carregam enorme importância na história daquele futebol de bairro. Também conquistou títulos no futebol salão, defendendo o Flamengo.

Ao mesmo tempo em que construía sua história como jogador, Wilson seguia outro caminho profissional. Formou-se médico e exerceu a medicina, mantendo uma vida distante da rotina do futebol profissional. Registros públicos identificam Wilson Fragoso Filho como médico patologista clínico, com registro profissional no Rio de Janeiro, e também apontam sua atuação em laboratório de patologia clínica.

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Trajano resume essa personalidade em poucas palavras. "Figura doce, educada e generosa, Wilson foi craque dentro e fora dos campos." No fim, a homenagem do jornalista ganha um significado ainda maior:

— Obrigado por tudo, queridíssimo amigo!

Wilson Onça parte deixando uma daquelas histórias que o futebol costuma guardar com carinho. Uma história sem grandes contratos, sem estádios lotados por dezenas de milhares de pessoas e sem a fama dos craques que chegaram à Seleção Brasileira. Mas com algo que talvez seja ainda mais raro: a capacidade de permanecer inesquecível para quem o viu jogar.

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José Trajano em participação em programa esportivo
José Trajano faz homenagem ao craque inesquecível da sua vida (Foto: Reprodução)
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