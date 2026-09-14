Neto analisa chegada de Renato Gaúcho ao Grêmio: 'Brincadeira'

Após o anúncio de Renato Gaúcho como novo treinador do Grêmio nesta segunda-feira (14), o apresentador Craque Neto criticou a contratação em suas redes sociais. O ex-atleta classificou a decisão como uma "visão pequena" por parte da diretoria e estendeu a cobrança a Felipão, coordenador técnico do clube.

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Apesar de declarar admiração por Renato e reconhecê-lo como o maior ídolo da história tricolor, Neto reprovou a escolha pensando na sequência do projeto do clube para a próxima temporada.

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- Mas o que não dá para perceber é que ninguém fala do Felipão, que contratou o Castro, que contratou a comissão técnica. E parece que o Grêmio continua pensando no passado e não vendo o futuro. Vocês estão de brincadeira com o Grêmio. Há quanto tempo isso acontece? Aí a solução é o Renato Gaúcho. Pô, eu adoro o Renato Gaúcho, Renato Gaúcho é o maior ídolo da história do Grêmio, mas é isso que vocês querem para o Grêmio? Para o ano que vem também? - iniciou Neto.

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- É essa visão pequena de um clube tão grande que é o Grêmio? É isso que vocês esperam: 'Olha, vamos contratar o Renato porque aí a gente não cai. Aí ano que vem a gente vê o que vai acontecer com o Grêmio'. Vocês estão de palhaçada com o Grêmio! Vocês estão brincando com o Grêmio! - completou.

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Veja a fala de Neto em vídeo:

Renato Gaúcho é o novo treinador do Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Saiba mais detalhes da saída de Luís Castro do Grêmio

Luís Castro não é mais técnico do Grêmio. O clube gaúcho anunciou no início da tarde deste domingo (13) a demissão do técnico português, que não resistiu à derrota de virada para o Vasco, por 2 a 1, nesse sábado, em Porto Alegre.

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Além de Castro, os auxiliares Vitor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Roberto Júnior e Nuno Cerdeira, também deixam o clube.

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Veja a publicação do Grêmio anunciando a saída de Luís Castro:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica oficialmente que o técnico Luís Castro e sua comissão deixam o comando da equipe profissional.



O Grêmio agradece aos profissionais pelo trabalho realizado e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras.



O Clube informa ainda que,… pic.twitter.com/MOUhZH9FyL — Grêmio FBPA (@Gremio) September 13, 2026

A situação de Luís Castro vinha se deteriorando no Grêmio há semanas, mas o técnico havia conseguido um respiro após a classificação à semifinal da Copa do Brasil sobre o maior rival, o Inter. Mas a sequência de exibições ruins, e a derrota de virada para o Vasco na Arena do Grêmio tornaram a situação do técnico insustentável.

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Luís Castro deixa o Grêmio na 15ª colocação do Brasileirão Série, com 28 pontos, mesma pontuação de Vasco e Inter, que ocupam a zona de rebaixamento.

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O treinador havia sido anunciado pelo clube gaúcho em dezembro do ano passado. Ele comandou o time em 54, com 21 vitórias, 15 empates e 18 derrotas (aproveitamento de 48,14%). Este ano, conquistou o Campeonato Gaúcho.

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