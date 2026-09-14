Apresentado oficialmente pelo Santos nesta segunda-feira (14), Philippe Coutinho abriu o jogo sobre o período que antecedeu sua saída do Vasco e revelou detalhes da decisão de deixar o clube carioca. O meia, de 34 anos, estava sem clube desde fevereiro, quando rescindiu o contrato com o Cruz-Maltino de forma amigável após relatar esgotamento mental e incômodo com as cobranças da torcida.

Durante sua primeira entrevista coletiva como jogador do Santos, Coutinho afirmou que ficou triste com a repercussão de sua saída do Vasco, mas fez questão de reforçar a relação que mantém com o clube que o revelou.

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- Tenho visto algumas coisas. Tentando me blindar, mas sei que a repercussão foi grande. Fico triste, mas tenho espaço para falar. O Vasco, para mim, sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei a base toda, subi para o profissional. Sempre deixei clara a gratidão ao clube - afirmou.

O jogador também revelou que abriu mão de valores considerados expressivos para viabilizar seu retorno ao Vasco. Segundo Coutinho, na época em que surgiu a possibilidade de voltar ao clube, ele ainda tinha um ano de contrato no Catar, com um salário de US$ 10 milhões líquidos, além de vínculo vigente com o Aston Villa.

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- Quando surgiu a possibilidade de ir ao Vasco, tinha um ano de contrato no Catar onde ganharia 10 milhões de dólares limpos. É a única vez que vou falar sobre isso. E ainda tinha um ano de contrato no Aston Villa - disse.

Coutinho ressaltou que não queria que o Vasco tivesse gastos para concretizar sua contratação e afirmou ter aberto mão dos valores que ainda teria a receber.

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- Sempre deixei claro que não queria que o Vasco gastasse nada para a minha volta. A única forma era abrir mão disso tudo. Meu salário de um ano e dos valores a receber do Aston Villa. Deixei tudo vir para o Vasco pelo carinho - explicou.

Coutinho antes do Vasco golear o Santos por 6 a 0 (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Decisão de assinar com o Santos

Ao falar sobre o momento que atravessou antes de deixar o Vasco, Coutinho admitiu que chegou a perder a paixão pelo futebol. O meia afirmou que precisou se afastar para recuperar o prazer de jogar e encontrar novamente um propósito.

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- Futebol sempre foi minha paixão. Por um tempo perdi isso. Qualquer um que trabalha precisa ter um propósito. Ter sentido. Por um tempo eu perdi isso. Quando estive fora me reconectei com coisas simples que me fizeram tomar a decisão de vir - declarou.

Agora no Santos, Coutinho diz que seu principal objetivo é recuperar a alegria dentro de campo e aproveitar a oportunidade de atuar ao lado de grandes jogadores em um clube de peso no futebol brasileiro.

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- O que me motiva é voltar a ser alegre. Sempre joguei porque é algo que sempre fui apaixonado. Hoje jogar ao lado de grandes craques numa instituição gigante. Isso que me motiva - afirmou.

Coutinho durante sua apresentação no Santos (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Neymar teve papel decisivo

Um dos fatores que pesaram na decisão de Coutinho de aceitar a proposta do Santos foi a possibilidade de voltar a jogar ao lado de Neymar. Amigos desde a infância, os dois mantêm uma relação próxima e chegaram a atuar juntos pela Seleção Brasileira. Coutinho revelou que Neymar foi uma das primeiras pessoas a procurá-lo após sua saída do Vasco.

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- Com certeza o Neymar teve papel importante na minha vida. Um jogador que dispensa comentários, um amigo que tenho desde criança. Foi a primeira pessoa no futebol que mandou mensagem quando saí do Vasco. Mandou no dia seguinte contou. Disse que seria um prazer jogar com ele, mas que naquele momento não dava, não estava bem. Não fazia sentido para mim. Ele falou comigo depois de alguns meses, minha resposta foi a mesma - contou o novo camisa 11 do Santos.

A situação mudou recentemente. De acordo com Coutinho, Neymar voltou a procurá-lo há cerca de duas semanas, e dessa vez o meia decidiu repensar a possibilidade.

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- E o tempo se passou. Há duas semanas ele mandou outra mensagem, eu repensei - afirmou.

Contrato curto no Santos

Coutinho assinou contrato com o Santos até o fim de 2026. A duração do vínculo segue uma estratégia adotada pelo clube em algumas contratações recentes, como as de Arthur, Cebolinha e Lima.

O meia revelou que o acordo de curto prazo partiu de uma proposta do próprio Santos. Coutinho, porém, evitou projetar uma possível renovação ou antecipar quais serão seus próximos passos após o término do contrato.

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A prioridade, neste momento, é voltar a atuar com regularidade e recuperar a alegria que, segundo ele, havia perdido durante o período mais difícil de sua carreira.

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