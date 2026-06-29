Melhor em campo em Brasil x Japão gera incômodo: 'Inacreditável' Seleção Brasileira saiu atrás, mas virou e avançou na Copa do Mundo

Com muita emoção, o Brasil venceu o Japão de virada, por 2 a 1, e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. O volante Casemiro, que fez o gol do empate, foi eleito melhor jogador da partida. Nas redes sociais, muitos torcedores discordaram da decisão.

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Noruega e Costa do Marfim vão se enfrentar na terça-feira (30) para definir o adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. Os noruegueses são favoritos, mas o jogo deve ser equilibrado e promete fortes emoções.

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Nas redes sociais, torcedores discordaram da decisão de eleger Casemiro como melhor em campo do duelo entre Brasil e Japão. Veja os comentários abaixo:

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Casemiro é eleito o melhor em campo em Brasil x Japão (Foto: Reprodução/X)

Veja comentários sobre o volante

kkkkkkkkkkkkkk sacanagem isso aí Vini quase fez um gol digno de Puskás e esse bagre que só diminuiu a própria cagada q fez leva o prêmio de melhor do jogo — Guilhermeᶜʳᶠ (@Guilhermedruss) June 29, 2026

Kkkkkkkkkk melhor do jogo é sacanagem — FutBrasil ⚽🇧🇷 (@futbrasil_x) June 29, 2026

Bruno Guimarães e Vinícius Jr tavam jogando peteca? Até mesmo o goleiro do Japão foi MUITO MELHOR que o Casemiro — AUPSEVEN (@aupsevenn) June 29, 2026

Discordo, se recuperou no segundo tempo, mas o Bruno Guimarães foi melhor no geral — Eu (@SEILALV) June 29, 2026

Como foi o jogo entre Brasil e Japão

O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção do Japão era clara: jogar no erro do Brasil.

A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo de Brasil x Japão. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli em Brasil x Japão.