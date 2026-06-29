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Melhor em campo em Brasil x Japão gera incômodo: 'Inacreditável'

Seleção Brasileira saiu atrás, mas virou e avançou na Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 17:26
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Jogadores do Brasil comemoram gol contra o Japão
Jogadores do Brasil comemoram gol contra o Japão (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2974238

Com muita emoção, o Brasil venceu o Japão de virada, por 2 a 1, e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. O volante Casemiro, que fez o gol do empate, foi eleito melhor jogador da partida. Nas redes sociais, muitos torcedores discordaram da decisão.

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    Nas redes sociais, torcedores discordaram da decisão de eleger Casemiro como melhor em campo do duelo entre Brasil e Japão. Veja os comentários abaixo:

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    Casemiro sorri enquanto segura troféu de melhor em campo de Brasil x Japão
    Casemiro é eleito o melhor em campo em Brasil x Japão (Foto: Reprodução/X)

    Veja comentários sobre o volante

    Como foi o jogo entre Brasil e Japão

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção do Japão era clara: jogar no erro do Brasil.

    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo de Brasil x Japão. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli em Brasil x Japão.

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