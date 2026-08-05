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Arsenal ou Real? Atitude de Vini Jr agita torcedores: 'Vem aí'

Atacante arquivou todas as publicações no Instagram em meio às negociações

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 15:48
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vini Jr, atacante do Real Madrid
Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A movimentação de Vinícius Júnior fora dos gramados chamou a atenção dos torcedores nesta quarta-feira (5). O atacante brasileiro arquivou todas as publicações de seu perfil no Instagram e também alterou a foto da conta, atitude que rapidamente viralizou nas redes sociais e alimentou especulações sobre seu futuro.

➡️ Vini Jr. recebe nova proposta do Real Madrid em meio a interesse do Arsenal

A mudança acontece justamente no dia em que surgiram novas informações sobre as negociações entre o jogador e o Real Madrid. Segundo o The Athletic, o clube espanhol apresentou uma proposta de renovação de contrato melhorada após uma reunião realizada em Madri entre representantes de Vini Jr., o diretor-geral José Ángel Sánchez e o chefe de observação Juni Calafat.

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O contrato do brasileiro vai até o fim da próxima temporada, e o Real tenta evitar que a situação se prolongue. Nos últimos meses, as conversas esbarraram principalmente na questão financeira. O estafe do atacante busca um pacote anual próximo de 30 milhões de euros, incluindo salário, bônus por desempenho e luvas pela renovação.

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De acordo com a publicação, a nova oferta do Real Madrid foi elevada para refletir a importância do camisa 7 dentro do projeto esportivo e comercial do clube. Agora, a decisão está nas mãos do jogador: renovar, aguardar o fim do vínculo para negociar como agente livre ou considerar uma eventual investida do Arsenal.

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Vini Jr faz trabalho na academia durante pré-temporada com o Real Madrid
Vini Jr faz trabalho na academia durante pré-temporada com o Real Madrid (Foto: Divulgação)

Arsenal monitora situação de Vini Jr.

Enquanto o Real Madrid trabalha para manter uma de suas principais estrelas, o Arsenal acompanha de perto a situação. O The Athletic informou na última semana que a diretoria do clube inglês deu sinal verde para explorar uma negociação caso o atacante não chegue a um acordo pela renovação.

A possível contratação seria considerada uma das maiores da história da Premier League e representaria uma demonstração de força do projeto comandado por Mikel Arteta.

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Nas redes sociais, a atitude de Vinícius Júnior gerou uma enxurrada de comentários. A maior parte dos torcedores acredita que a limpeza no perfil antecede um anúncio oficial de renovação com o Real Madrid.

Veja a repercussão:

Até o momento, nem Vinícius Júnior nem o Real Madrid se manifestaram oficialmente sobre o motivo das alterações no perfil do jogador nas redes sociais.

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Números de Vini Jr. pelo Real Madrid

Desde que chegou ao clube espanhol, em 2018, após deixar o Flamengo, Vinícius Júnior disputou 375 partidas pelo Real Madrid. No período, marcou 128 gols, distribuiu 100 assistências e conquistou três títulos de La Liga e duas edições da Liga dos Campeões.

Na temporada 2025/26, o brasileiro somou 22 gols em todas as competições, enquanto também brilhou pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, com quatro gols em cinco partidas. Apesar do desempenho individual, o Real Madrid encerrou a temporada sem conquistar títulos de grande expressão, aumentando a pressão por mudanças no elenco e na comissão técnica.

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