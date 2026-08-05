'Vagabundeando': Neymar ironiza e provoca presidente do Remo nas redes Atacante foi chamado de 'vagabundo' pelo presidente do cube paraense e respondeu com uma foto

Após Tonhão, presidente do Remo, chamar Neymar de "vagabundo" ao fim da partida entre o clube paraense e o Santos, pela Copa do Brasil, o camisa 10 do Peixe fez uma publicação nas redes sociais ironizando e provocando o dirigente. A foto foi postada pelo jogador na tarde desta quarta-feira (5), na dia de folga do elenco santista.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar, que aparece em seu iate particular ao lado de amigos e da família, postou uma foto com a legenda "vagabundiando" [sic], em resposta ao presidente remista. Na noite anterior, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, criticou a postura do camisa 10 e disparou contra o jogador.

continua após a publicidade

- O Santos não precisa disso. Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar. Então, somos culpados de idolatrar um bando de vagabundos - disse o dirigente.

A grande motivação, segundo o presidente do Remo, foi a postura de Neymar durante e após a partida pela Copa do Brasil, que terminou com classificação do Peixe após vitória por 1 a 0. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem e, do lado azulino, houve muita reclamação da expulsão do zagueiro Marllon, ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade

Já o vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves, criticou duramente a atuação da equipe de arbitragem e afirmou que o clube foi prejudicado. O executivo citou que o árbitro de vídeo da partida, Marco Aurelio Augusto, foi o mesmo que esteve no jogo entre Vitória e Palmeiras, que também ficou marcado por polêmicas de arbitragem com o VAR.

- O Remo, mais uma vez, foi prejudicado. O VAR não era para ter interferido e chamou o árbitro. Não temos o que falar. O VAR fez o jogo entre Vitória e Palmeiras, e veja o que aconteceu. Mais uma vez prejudica os times das regiões Norte e Nordeste e privilegia os times do eixo. É um absurdo o que aconteceu. Temos que profissionalizar a arbitragem brasileira urgentemente. É só analisar e ver o que aconteceu. O lance prejudicou o time e, consequentemente, tivemos a derrota - declarou.

continua após a publicidade