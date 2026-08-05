Golaço de Deossa contra o Arsenal choca torcida do Vasco; veja
Volante negocia com o Cruz-Maltino, mas situação é difícil
O Real Betis está enfrentando o Arsenal, na tarde desta quarta-feira (5), em amistoso preparatório para a sequência da temporada. Nelson Deossa, alvo do Vasco na janela de transferências, fez um golaço de fora da área, e cruz-maltinos reagiram nas redes sociais.
O colombiano vivia um momento de baixa no clube espanhol quando o Gigante da Colina se interessou na sua contratação. A chave virou, no entanto, depois dos contatos do Vasco. Desde então, o meia segue em uma crescente no Bétis.
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Contra o Arsenal, atual campeão da Premier League, Deossa recebeu uma bola na intermediária, dominou ajeitando para o pé canhoto e soltou uma bomba. O golaço no ângulo agitou torcedores do Vasco nas redes sociais. Veja a jogada e os comentários vascaínos abaixo:
Veja o lance e a reação dos torcedores
Ainda sem acordo com o Vasco, Deossa faz pré-temporada com o Bétis
A negociação entre Vasco e Real Bétis por Nelson Deossa segue sem um desfecho. Enquanto o clube carioca aguarda a resposta dos espanhóis, o volante colombiano tem se destacado na pré-temporada com o clube espanhol.
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Um dos principais alvo do Vasco nesta janela de transferências, Deossa tem participado normalmente dos compromissos do clube espanhol durante a preparação para a temporada. A situação reforça o impasse nas negociações entre os clubes, que ainda não chegaram a um acordo pela transferência.
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