CineFoot: Festival de cinema de futebol chega ao Rio e São Paulo Evento reúne debates, homenagens, atividades e exibições abertas ao público

O CineFoot, único festival de cinema dedicado exclusivamente ao futebol no Brasil, chega à 16ª edição com 75 filmes exibidos em sessões gratuitas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

No Rio, o CineFoot ocorre entre 6 e 11 de agosto, em quatro espaços: Estação Claro Rio, o Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), o Ponto Cine e o Cine Teatro Eduardo Coutinho, na Biblioteca Parque de Manguinhos. Em São Paulo, a sede será o Museu do Futebol, no Pacaembu, entre os dias 7 e 10 de agosto.

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A programação desta edição contempla produções do Brasil, Argentina, México, Itália, Colômbia, Reino Unido, Irã e Alemanha, além de uma coprodução entre Chile, Palestina e Espanha. As mostras competitivas internacionais somam 23 filmes, entre sete longas e 16 curtas-metragens, que concorrem à Taça CineFoot, concedida por votação popular. 🍿CLIQUE AQUI E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA!

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Programação

A cerimônia de abertura exibirá "O Jogo" (El Partido), documentário argentino que revisita o confronto entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 e que foi exibido no Festival de Cannes. O encerramento ficará por conta de "Zico – O Samurai de Quintino", dirigido por João Wainer, que narra a trajetória de Arthur Antunes Coimbra com imagens inéditas de seu acervo pessoal e depoimentos de familiares, amigos e ex-companheiros de equipe.

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Entre os destaques da programação está o retorno do Canal 100 às telas de cinema. Em parceria com a Cinemateca Brasileira, o festival exibirá imagens restauradas do acervo audiovisual do futebol nacional, com registros que incluem a final da Copa do Mundo de 1970.

o dia 8 de agosto, o festival promove o debate "Rumo à Copa do Mundo de Futebol Feminino: Legado". Na mesma data, será exibido "Sissi", documentário dirigido por Ana Rieper sobre a trajetória da ex-camisa 10 da seleção brasileira, destaque da Copa de 1999 e vencedora da Chuteira de Ouro.

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Ainda no dia 8 de agosto, em parceria com o Museu da Pelada, o CineFoot prestará homenagem a Brito, titular em todos os seis jogos do tricampeonato de 1970, morto em junho deste ano aos 86 anos. O festival exibirá uma entrevista do ídolo.