Sem John Kennedy, Fluminense demanda protagonismo imediato de Hulk Recém-chegado, veterano é principal esperança ofensiva do Tricolor na ausência do artilheiro

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A ausência de John Kennedy obriga o Fluminense a buscar em Hulk uma nova referência ofensiva para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O atacante desfalca o Tricolor pelo segundo jogo consecutivo, aumentando a importância do recém-chegado na equipe de Luis Zubeldía.

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Artilheiro da equipe na temporada e jogador com maior número de partidas em 2026, John Kennedy foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão diante do Bragantino, na 19ª rodada. Assim, a tendência é que Hulk permaneça no comando do ataque, como no empate por 1 a 1 com o Grêmio. A necessidade, porém, contrasta com a condução adotada por Zubeldía desde o início do ano, marcada pela cautela na utilização de reforços como titulares.

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John Kennedy disputou 36 dos 38 jogos do Fluminense na temporada, mesma marca do goleiro Fábio. O camisa 9 também lidera a artilharia da equipe no ano com 14 gols, sendo nove pelo Campeonato Brasileiro, três pelo Campeonato Carioca e dois pela Libertadores.

Os números mostram a influência do atacante. Com John Kennedy entre os titulares, o Tricolor conquistou 15 vitórias em 27 partidas, com aproveitamento de 64,2%. Sem ele iniciando os jogos, o índice cai para 54,6%, com cinco vitórias em 11 confrontos.

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A ausência do artilheiro amplia a responsabilidade sobre Hulk. Contratado nesta janela de transferências, o veterano iniciou como titular tanto diante do Red Bull Bragantino quanto contra o Grêmio, justamente nos jogos em que John Kennedy esteve fora ou começou no banco. Contra os gaúchos, fez de pênalti o gol tricolor.

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Importância imediata de Hulk no Fluminense contraria Zubeldía

O cenário, no entanto, representa uma mudança na gestão de elenco de Zubeldía. Desde sua chegada, o treinador costuma inserir reforços de forma gradual. Jogadores como Guilherme Arana, Savarino e Millán passaram por um período de adaptação antes de receberem sequência entre os titulares. Hulk, porém, ganhou espaço desde os primeiros compromissos oficiais após a pausa para a Copa do Mundo.

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A decisão chamou atenção já na partida contra o Bragantino. Mesmo sendo o principal artilheiro do Fluminense em 2026, John Kennedy iniciou no banco por opção técnica. A escolha gerou reação da torcida e levou Zubeldía a justificar a estratégia.

— O jogador vai adquirindo sua melhor condição à medida que atua. Aqui, sempre tentamos colocar uma equipe capaz de vencer e de representar bem o Fluminense, mas também entendíamos que era importante dar minutos a determinados atletas. Depois teremos uma partida fora de casa e precisaremos reavaliar quem poderá começar como titular. Quando passam dois ou três jogos e alguns jogadores não ganham ritmo, eles chegam muito distantes da condição ideal quando começa o período mais carregado, em meados de agosto. Depois, quem paga por isso é a equipe. Precisamos pensar no jogo, mas também não podemos deixar certos atletas sem disputar partidas oficiais. Sabíamos que o John Kennedy, independentemente de estarmos perdendo, vencendo ou empatando, poderia ser uma substituição espetacular.

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Na mesma entrevista, o treinador voltou a explicar a escolha por manter John Kennedy como opção para o segundo tempo.

— Entendíamos que o melhor era começar com Hulk ali e ter John Kennedy como uma opção muito importante para o decorrer da partida. Ele já sabe o que é entrar no Maracanã, tem experiência, é formado aqui e já mostrou muitas vezes que pode entrar e jogar bem. Eu estava convencido de que Hulk deveria começar e de que John seria uma alternativa muito importante por tudo isso.

Agora, sem a possibilidade de recorrer ao artilheiro durante a partida, o Fluminense depende de uma resposta imediata de Hulk para manter a produção ofensiva. Além do veterano, Germán Cano, que recupera espaço na rotação, e Rodrigo Castillo, contratação mais cara da história do clube, seguem como alternativas para o setor.

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Enquanto isso, John Kennedy permanece como um dos jogadores mais valorizados do elenco e continua despertando interesse no mercado, após sondagens recentes da Lazio, embora nenhuma proposta oficial tenha sido apresentada ao clube.

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Substituto de John Kennedy contra o Bahia, Hulk em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

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