Entenda como o Fluminense lida com a investigação envolvendo Lucho Acosta Meia é investigado em possível caso de manipulação envolvendo o cartão amarelo recebido contra o Bragantino

O Fluminense mantém Lucho Acosta à disposição do técnico Luis Zubeldía enquanto a investigação sobre um possível caso de manipulação envolvendo o cartão amarelo recebido pelo meia contra o Bragantino segue em estágio inicial. O clube trata o caso com cautela, afirma que o jogador negou qualquer participação em irregularidades e, até o momento, não há provas ou indícios de envolvimento do argentino.

➡️ Apesar de Thiago Silva, Fluminense volta a sofrer defensivamente

A diretoria tricolor recebeu uma notificação sigilosa da CBF no início da última semana, antes da partida contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo após ser informada sobre o caso, a comissão técnica manteve Acosta entre os titulares. O meia atuou por 75 minutos no empate em Porto Alegre.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (28), o jogador treinou normalmente e a tendência é que esteja em campo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Acosta está pendurado com dois cartões amarelos e, caso seja advertido novamente, cumprirá suspensão diante do Botafogo, em 8 de agosto.

A investigação começou após a casa de apostas Stake identificar um volume considerado anormal de apostas para o meia ser advertido na partida contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alerta foi encaminhado à Sportradar, empresa contratada pela Fifa para monitorar o Brasileirão, que posteriormente comunicou o caso à CBF.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

O procedimento ainda está na fase preliminar. Esse tipo de alerta serve como ponto de partida para os órgãos responsáveis aprofundarem a apuração. Até o momento, foi produzido apenas um relatório inicial com informações básicas sobre a movimentação suspeita no mercado de apostas.

O próximo passo será a elaboração de um documento mais detalhado, que deverá reunir dados adicionais para verificar se há elementos que justifiquem o avanço da investigação. Enquanto isso, o Fluminense não pretende afastar Lucho Acosta das atividades e seguirá utilizando o jogador normalmente até que haja eventual mudança no cenário.

continua após a publicidade

Lucho Acosta durante treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade