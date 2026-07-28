logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Entenda como o Fluminense lida com a investigação envolvendo Lucho Acosta

Meia é investigado em possível caso de manipulação envolvendo o cartão amarelo recebido contra o Bragantino

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 17:02
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lucho Acosta durante treino do Fluminense
Lucho Acosta durante treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Fluminense mantém Lucho Acosta à disposição do técnico Luis Zubeldía enquanto a investigação sobre um possível caso de manipulação envolvendo o cartão amarelo recebido pelo meia contra o Bragantino segue em estágio inicial. O clube trata o caso com cautela, afirma que o jogador negou qualquer participação em irregularidades e, até o momento, não há provas ou indícios de envolvimento do argentino.

➡️ Apesar de Thiago Silva, Fluminense volta a sofrer defensivamente

A diretoria tricolor recebeu uma notificação sigilosa da CBF no início da última semana, antes da partida contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo após ser informada sobre o caso, a comissão técnica manteve Acosta entre os titulares. O meia atuou por 75 minutos no empate em Porto Alegre.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (28), o jogador treinou normalmente e a tendência é que esteja em campo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Acosta está pendurado com dois cartões amarelos e, caso seja advertido novamente, cumprirá suspensão diante do Botafogo, em 8 de agosto.

A investigação começou após a casa de apostas Stake identificar um volume considerado anormal de apostas para o meia ser advertido na partida contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alerta foi encaminhado à Sportradar, empresa contratada pela Fifa para monitorar o Brasileirão, que posteriormente comunicou o caso à CBF.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

O procedimento ainda está na fase preliminar. Esse tipo de alerta serve como ponto de partida para os órgãos responsáveis aprofundarem a apuração. Até o momento, foi produzido apenas um relatório inicial com informações básicas sobre a movimentação suspeita no mercado de apostas.

O próximo passo será a elaboração de um documento mais detalhado, que deverá reunir dados adicionais para verificar se há elementos que justifiquem o avanço da investigação. Enquanto isso, o Fluminense não pretende afastar Lucho Acosta das atividades e seguirá utilizando o jogador normalmente até que haja eventual mudança no cenário.

continua após a publicidade
Lucho Acosta durante treino do Fluminense
Lucho Acosta durante treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Thiago Silva grita orientando o Fluminense durante duelo com o Grêmio

Fluminense

Apesar de Thiago Silva, Fluminense volta a sofrer defensivamente

Há 12 horas
Lucho Acosta em açao pelo Flumiennse contra o Bragantino

Fluminense

Cartão amarelo de Lucho Acosta, do Fluminense, gera investigação por suspeita de manipulação de apostas

Há 19 horas
Ganso e Savarino em cobrança de falta pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense

Lesionados do Fluminense: Arana passa por exames, e Savarino se aproxima de retorno

Há 23 horas
Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Fluminense

Fluminense x Bahia terá Raphael Claus no comando da arbitragem

Há 1 dia
Taça da Libertadores

Libertadores

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Há 1 dia
Zubeldía no comando do Fluminense durante empate contra o Grêmio

Fluminense

Fluminense amplia jejum de vitórias e encara sequência 'de fogo' na temporada

Há 1 dia
Mais LANCE!
Thiago Silva em ação em Grêmio x Fluminense pelo Brasileirão

Zubeldía elogia Thiago Silva e valoriza 'tranquilidade' do capitão do Fluminense

Hulk celebra gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão

Dê suas notas: Grêmio e Fluminense empatam em duelo de opostos no Brasileirão

Fábio se destaca no empate entre Grêmio e Fluminense

Grêmio e Fluminense empatam em noite de grande atuação de Fábio

Hulk em Grêmio x Fluminense

Veja gols de Grêmio x Fluminense: Hulk marca, mas Diego empata

Thiago Silva em amistoso pelo Fluminense durante a Copa do Mundo

Titular e capitão, Thiago Silva reestreia pelo Fluminense; confira a escalação

Emerson Sheik - com camisa do Fluminense

Grêmio 1 x 2 Fluminense no Brasileirão 2010: brilho de Sheik rumo ao título

ONDE ASSISTIR GRÊMIO FLUMINENSE

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Ju Ferreira, volante do Flamengo, com uniforme em campo durante jogo

Flamengo x Fluminense: Ju Ferreira revela expectativa para clássico na Copa do Brasil

Libertadores 2022 - Troféu

Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Pessoas conversando na série do Fluminense

Fluminense lança série que conta história de torcedores e bairros do Rio

Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores