Pouco entrosamento pode desafiar nova dupla de zaga do Fluminense
Igor Rabello e Ignácio atuaram apenas 169 minutos juntos
A sequência de lesões no sistema defensivo obrigou o Fluminense a reformular sua zaga justamente às vésperas de uma das partidas mais importantes da temporada. Para o duelo contra o Vasco, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a tendência é que Zubeldía escale Ignácio e Igor Rabello como titulares, assim como foi no empate contra o Bahia após a substituição de Thiago Silva.
O principal desafio da dupla está na falta de entrosamento: os dois atuaram juntos por apenas 169 minutos, distribuídos em quatro partidas. A mais recente foi justamente o empate por 0 a 0 com o Bahia, nesta quarta-feira (29), no Maracanã.
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O maior período foi na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, quando formaram a zaga durante os 90 minutos. Nos demais compromissos, dividiram apenas parte das partidas: 45 minutos no triúnfo sobre o Vitória, seis minutos no empate sem gols com o Palmeiras e outros 28 minutos diante do Bahia, totalizando 169 minutos de parceria dentro de campo. Ou seja, com a dupla, o Fluminense alcançou 5 pontos de 12 em disputa (41,67% de aproveitamento).
O peso da falta de entrosamento
A falta de ritmo como dupla pode pesar principalmente em aspectos que dependem de automatismos, como a marcação nas bolas paradas, linha de impedimento, troca de marcação e comunicação. Em decisões, como a que o Fluminense disputará neste final de semana, o entrosamento entre os zagueiros pode fazer a diferença.
Contratado nesta temporada, Igor Rabello disputou sete partidas pelo Fluminense, quatro delas como titular. Ignácio, por sua vez, chega mais consolidado no elenco. O zagueiro soma 67 jogos pelo clube, sendo 51 como titular.
No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, embora o mando seja do Vasco, a partida será disputada no Maracanã e abre uma eliminatória de 180 minutos. Um bom desempenho defensivo pode ser determinante para que o Fluminense leve a decisão da vaga em igualdade para o confronto de volta.
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Defesa do Fluminense sofre com onda de lesões
O cenário é consequência direta da crise física vivida pelo setor. No empate com o Bahia, Freytes deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores, enquanto Thiago Silva, que entrou em seu lugar, também precisou ser substituído na etapa final após sentir o músculo posterior da coxa direita. Ambos aguardam exames de imagem e passaram a integrar uma lista de preocupações que já contava com Millán e Jemmes, ambos entregues ao departamento médico por lesões musculares.
Além deles, Guilherme Arana ficou fora da partida contra o Bahia, mesmo sem ter lesão constatada, aumentando as dúvidas na defesa tricolor.
Sem quatro zagueiros à disposição e com incertezas também na lateral, a comissão técnica deve recorrer à dupla formada por Ignácio e Igor Rabello.
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Igor Rabello e Ignácio - confira os números dos zagueiros pelo Tricolor
Igor Rabello pelo Fluminense
7 jogos (4 titular)
93% de acerto no passe - 38.6 passes certos por jogo
0.4 desarme por jogo
0.9 interceptação por jogo
2.3 cortes por jogo
3.0 bolas recuperadas por jogo
2.9 duelos ganhos por jogo - 47% de eficiência
73% de eficiência nos duelos aéreos
1 cartão amarelo
Nota Sofascore 6.54
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Ignácio pelo Fluminense
67 jogos (51 titular)
2 gols
90% de acerto no passe - 38.5 passes certos por jogo
13 passes decisivos
1.3 desarmes por jogo
0.9 interceptações por jogo
3.8 cortes por jogo
3.5 bolas recuperadas por jogo
58% de eficiência nos duelos - 4.8 duelos ganhos por jogo
59% de eficiência nos duelos aéreos
9 cartões amarelos
Nota Sofascore 6.95
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