Apesar de Thiago Silva, Fluminense volta a sofrer defensivamente Equipe de Luis Zubeldía amplia sequência de jogos sendo vazada em empate com o Grêmio

O Fluminense segue sofrendo a fragilidade do setor defensivo. A equipe de Luis Zubeldía foi vazada pelo 13º jogo consecutivo no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo (26), pelo Brasileirão. Nem a reestreia de Thiago Silva foi suficiente para estancar o problema, e Fábio foi fundamental para evitar possível derrota.

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A última partida em que o Tricolor terminou sem ser vazado foi no empate sem gols com o Operário-PR, em 23 de abril, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A última vitória sem sofrer gols aconteceu ainda antes, em 21 de março, quando venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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Desde então, o time sofreu ao menos um gol em todos os compromissos oficiais. No período, a comissão técnica alterou formações defensivas, promoveu mudanças na dupla de zaga e até utilizou uma linha com três defensores, mas não conseguiu estabilizar o setor.

A dificuldade também se refletiu nas peças utilizadas. Freytes, Jemmes, Ignácio e Millán se revezaram na defesa, sem que uma formação se consolidasse. O sistema de proteção à frente da zaga também passou por mudanças ao longo da sequência, inclusive com a saída de Facundo Bernal durante a pausa para a Copa do Mundo.

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Além dos problemas de desempenho, o Fluminense voltou a conviver com desfalques. Millán sofreu uma lesão de grau três no músculo posterior da coxa direita e deve permanecer afastado entre quatro e seis semanas. Jemmes teve uma lesão de grau um no adutor da coxa direita e iniciou o processo de recuperação, com previsão inicial de retorno em cerca de 15 dias.

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Thiago Silva retorna, mas defesa segue vulnerável

A reestreia de Thiago Silva marcou uma das principais novidades do Fluminense na retomada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro atuou durante os 90 minutos contra o Grêmio, iniciou a partida ao lado de Freytes e terminou como líbero após a entrada de Ignácio, quando a equipe passou a atuar com três defensores.

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Mesmo com a presença do capitão, o Tricolor voltou a ser vazado e ampliou a sequência negativa. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía destacou a importância do camisa 3 para a organização da equipe.

— É um jogador que vai na mesma linha que o treinador. Tem experiência em questões táticas para encontrar soluções. Para qualquer treinador, se souber utilizar, é muito bom. Em grande parte do primeiro tempo, o controle de jogo se deveu à tranquilidade que ele transmite e às linhas de passe que a equipe vai encontrando com calma. Faltou profundidade, atacar o último terço. Basicamente, o que traz é isso. Não é uma liderança por liderança. Isso é Thiago e, para nós, é muito bom — disse o treinador na entrevista coletiva.

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A expectativa da comissão técnica é que a sequência de jogos permita ao defensor ampliar sua influência na organização da equipe. No entanto, os problemas coletivos permanecem como desafio para o Fluminense.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, o time venceu o Bahia — próximo adversário pelo Brasileirão — por 2 a 0 em amistoso no Maracanã. O resultado, porém, não entra na contagem oficial. Na ocasião, a equipe baiana chegou a marcar após cobrança de escanteio, mas o lance foi anulado por toque de mão, situação que voltou a expor dificuldades defensivas nas bolas aéreas.

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Esse fundamento já preocupava antes da interrupção do calendário. Em maio, 19 dos 33 gols sofridos pelo Tricolor na temporada haviam surgido em jogadas pelo alto. A repetição dos lances fez a vulnerabilidade deixar de ser atribuída apenas a erros individuais e passar a ser encarada como uma questão coletiva.

Agora, diante do Bahia, o Fluminense busca encerrar uma sequência de 13 partidas oficiais sofrendo gols e transformar a presença de Thiago Silva em um ponto de partida para recuperar a consistência defensiva.

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Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Grêmio (Foto: Marina Garcia / Fluminense)

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