logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Apesar de Thiago Silva, Fluminense volta a sofrer defensivamente

Equipe de Luis Zubeldía amplia sequência de jogos sendo vazada em empate com o Grêmio

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Thiago Silva grita orientando o Fluminense durante duelo com o Grêmio
Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Grêmio (Foto: Marina Garcia / Fluminense)

O Fluminense segue sofrendo a fragilidade do setor defensivo. A equipe de Luis Zubeldía foi vazada pelo 13º jogo consecutivo no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo (26), pelo Brasileirão. Nem a reestreia de Thiago Silva foi suficiente para estancar o problema, e Fábio foi fundamental para evitar possível derrota.

➡️ Cartão amarelo de Lucho Acosta, do Fluminense, gera investigação por suspeita de manipulação de apostas

A última partida em que o Tricolor terminou sem ser vazado foi no empate sem gols com o Operário-PR, em 23 de abril, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A última vitória sem sofrer gols aconteceu ainda antes, em 21 de março, quando venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Desde então, o time sofreu ao menos um gol em todos os compromissos oficiais. No período, a comissão técnica alterou formações defensivas, promoveu mudanças na dupla de zaga e até utilizou uma linha com três defensores, mas não conseguiu estabilizar o setor.

A dificuldade também se refletiu nas peças utilizadas. Freytes, Jemmes, Ignácio e Millán se revezaram na defesa, sem que uma formação se consolidasse. O sistema de proteção à frente da zaga também passou por mudanças ao longo da sequência, inclusive com a saída de Facundo Bernal durante a pausa para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Além dos problemas de desempenho, o Fluminense voltou a conviver com desfalques. Millán sofreu uma lesão de grau três no músculo posterior da coxa direita e deve permanecer afastado entre quatro e seis semanas. Jemmes teve uma lesão de grau um no adutor da coxa direita e iniciou o processo de recuperação, com previsão inicial de retorno em cerca de 15 dias.

➡️ Lesionados do Fluminense: Arana passa por exames, e Savarino se aproxima de retorno

Thiago Silva retorna, mas defesa segue vulnerável

A reestreia de Thiago Silva marcou uma das principais novidades do Fluminense na retomada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro atuou durante os 90 minutos contra o Grêmio, iniciou a partida ao lado de Freytes e terminou como líbero após a entrada de Ignácio, quando a equipe passou a atuar com três defensores.

continua após a publicidade

Mesmo com a presença do capitão, o Tricolor voltou a ser vazado e ampliou a sequência negativa. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía destacou a importância do camisa 3 para a organização da equipe.

— É um jogador que vai na mesma linha que o treinador. Tem experiência em questões táticas para encontrar soluções. Para qualquer treinador, se souber utilizar, é muito bom. Em grande parte do primeiro tempo, o controle de jogo se deveu à tranquilidade que ele transmite e às linhas de passe que a equipe vai encontrando com calma. Faltou profundidade, atacar o último terço. Basicamente, o que traz é isso. Não é uma liderança por liderança. Isso é Thiago e, para nós, é muito bom — disse o treinador na entrevista coletiva.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

A expectativa da comissão técnica é que a sequência de jogos permita ao defensor ampliar sua influência na organização da equipe. No entanto, os problemas coletivos permanecem como desafio para o Fluminense.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, o time venceu o Bahia — próximo adversário pelo Brasileirão — por 2 a 0 em amistoso no Maracanã. O resultado, porém, não entra na contagem oficial. Na ocasião, a equipe baiana chegou a marcar após cobrança de escanteio, mas o lance foi anulado por toque de mão, situação que voltou a expor dificuldades defensivas nas bolas aéreas.

continua após a publicidade

Esse fundamento já preocupava antes da interrupção do calendário. Em maio, 19 dos 33 gols sofridos pelo Tricolor na temporada haviam surgido em jogadas pelo alto. A repetição dos lances fez a vulnerabilidade deixar de ser atribuída apenas a erros individuais e passar a ser encarada como uma questão coletiva.

Agora, diante do Bahia, o Fluminense busca encerrar uma sequência de 13 partidas oficiais sofrendo gols e transformar a presença de Thiago Silva em um ponto de partida para recuperar a consistência defensiva.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Grêmio
Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Grêmio (Foto: Marina Garcia / Fluminense)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucho Acosta em açao pelo Flumiennse contra o Bragantino

Fluminense

Cartão amarelo de Lucho Acosta, do Fluminense, gera investigação por suspeita de manipulação de apostas

Há 7 horas
Ganso e Savarino em cobrança de falta pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense

Lesionados do Fluminense: Arana passa por exames, e Savarino se aproxima de retorno

Há 10 horas
Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Fluminense

Fluminense x Bahia terá Raphael Claus no comando da arbitragem

Há 13 horas
Taça da Libertadores

Libertadores

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Há 13 horas
Zubeldía no comando do Fluminense durante empate contra o Grêmio

Fluminense

Fluminense amplia jejum de vitórias e encara sequência 'de fogo' na temporada

Há 1 dia
Thiago Silva em ação em Grêmio x Fluminense pelo Brasileirão

Fluminense

Zubeldía elogia Thiago Silva e valoriza 'tranquilidade' do capitão do Fluminense

Há 1 dia
Mais LANCE!
Hulk celebra gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão

Dê suas notas: Grêmio e Fluminense empatam em duelo de opostos no Brasileirão

Fábio se destaca no empate entre Grêmio e Fluminense

Grêmio e Fluminense empatam em noite de grande atuação de Fábio

Hulk em Grêmio x Fluminense

Veja gols de Grêmio x Fluminense: Hulk marca, mas Diego empata

Thiago Silva em amistoso pelo Fluminense durante a Copa do Mundo

Titular e capitão, Thiago Silva reestreia pelo Fluminense; confira a escalação

Emerson Sheik - com camisa do Fluminense

Grêmio 1 x 2 Fluminense no Brasileirão 2010: brilho de Sheik rumo ao título

ONDE ASSISTIR GRÊMIO FLUMINENSE

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Ju Ferreira, volante do Flamengo, com uniforme em campo durante jogo

Flamengo x Fluminense: Ju Ferreira revela expectativa para clássico na Copa do Brasil

Libertadores 2022 - Troféu

Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Pessoas conversando na série do Fluminense

Fluminense lança série que conta história de torcedores e bairros do Rio

Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Yago Ferreira em campo pelo Fluminense

Fluminense tem retorno de meia Yago Ferreira após empréstimo