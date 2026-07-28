Apesar de Thiago Silva, Fluminense volta a sofrer defensivamente
Equipe de Luis Zubeldía amplia sequência de jogos sendo vazada em empate com o Grêmio
O Fluminense segue sofrendo a fragilidade do setor defensivo. A equipe de Luis Zubeldía foi vazada pelo 13º jogo consecutivo no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo (26), pelo Brasileirão. Nem a reestreia de Thiago Silva foi suficiente para estancar o problema, e Fábio foi fundamental para evitar possível derrota.
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A última partida em que o Tricolor terminou sem ser vazado foi no empate sem gols com o Operário-PR, em 23 de abril, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A última vitória sem sofrer gols aconteceu ainda antes, em 21 de março, quando venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Desde então, o time sofreu ao menos um gol em todos os compromissos oficiais. No período, a comissão técnica alterou formações defensivas, promoveu mudanças na dupla de zaga e até utilizou uma linha com três defensores, mas não conseguiu estabilizar o setor.
A dificuldade também se refletiu nas peças utilizadas. Freytes, Jemmes, Ignácio e Millán se revezaram na defesa, sem que uma formação se consolidasse. O sistema de proteção à frente da zaga também passou por mudanças ao longo da sequência, inclusive com a saída de Facundo Bernal durante a pausa para a Copa do Mundo.
Além dos problemas de desempenho, o Fluminense voltou a conviver com desfalques. Millán sofreu uma lesão de grau três no músculo posterior da coxa direita e deve permanecer afastado entre quatro e seis semanas. Jemmes teve uma lesão de grau um no adutor da coxa direita e iniciou o processo de recuperação, com previsão inicial de retorno em cerca de 15 dias.
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Thiago Silva retorna, mas defesa segue vulnerável
A reestreia de Thiago Silva marcou uma das principais novidades do Fluminense na retomada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro atuou durante os 90 minutos contra o Grêmio, iniciou a partida ao lado de Freytes e terminou como líbero após a entrada de Ignácio, quando a equipe passou a atuar com três defensores.
Mesmo com a presença do capitão, o Tricolor voltou a ser vazado e ampliou a sequência negativa. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía destacou a importância do camisa 3 para a organização da equipe.
— É um jogador que vai na mesma linha que o treinador. Tem experiência em questões táticas para encontrar soluções. Para qualquer treinador, se souber utilizar, é muito bom. Em grande parte do primeiro tempo, o controle de jogo se deveu à tranquilidade que ele transmite e às linhas de passe que a equipe vai encontrando com calma. Faltou profundidade, atacar o último terço. Basicamente, o que traz é isso. Não é uma liderança por liderança. Isso é Thiago e, para nós, é muito bom — disse o treinador na entrevista coletiva.
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A expectativa da comissão técnica é que a sequência de jogos permita ao defensor ampliar sua influência na organização da equipe. No entanto, os problemas coletivos permanecem como desafio para o Fluminense.
Durante a pausa para a Copa do Mundo, o time venceu o Bahia — próximo adversário pelo Brasileirão — por 2 a 0 em amistoso no Maracanã. O resultado, porém, não entra na contagem oficial. Na ocasião, a equipe baiana chegou a marcar após cobrança de escanteio, mas o lance foi anulado por toque de mão, situação que voltou a expor dificuldades defensivas nas bolas aéreas.
Esse fundamento já preocupava antes da interrupção do calendário. Em maio, 19 dos 33 gols sofridos pelo Tricolor na temporada haviam surgido em jogadas pelo alto. A repetição dos lances fez a vulnerabilidade deixar de ser atribuída apenas a erros individuais e passar a ser encarada como uma questão coletiva.
Agora, diante do Bahia, o Fluminense busca encerrar uma sequência de 13 partidas oficiais sofrendo gols e transformar a presença de Thiago Silva em um ponto de partida para recuperar a consistência defensiva.
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