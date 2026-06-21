logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem fica e quem deve ser vendido no Fluminense? Veja resultados

Jogadores cotados no mercado foram avaliados pelos leitores do Lance!

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 04:50
Favorite o Lance! no Google
Martinelli em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Martinelli em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

A pausa para a Copa do Mundo virou também um período de debates entre os torcedores do Fluminense. Em enquete promovida pelo Lance!, os leitores opinaram sobre o futuro dos jogadores mais valorizados ou cobiçados do elenco e deixaram claro quais nomes consideram negociáveis e quais são vistos como praticamente indispensáveis.

continua após a publicidade
  • Agner em ação pelo Fluminense no Carioca contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Fluminense acerta mais uma transferência na pausa da Copa do Mundo

    Fluminense
    Há 14 horas
  • Lance!

    Dupla de Flamengo e Fluminense deve ser titular pelo Uruguai na Copa

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Cano em ação pelo Fluminense na partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

    Cano faz ‘pré-temporada’ particular durante férias do Fluminense

    Fluminense
    Há 1 dia

    • ➡️Fluminense acerta mais uma transferência na pausa da Copa do Mundo

    O resultado mais contundente envolve Juan Pablo Freytes. O zagueiro argentino recebeu 74% dos votos favoráveis à venda e foi o atleta com maior índice entre os sete avaliados. Contratado nesta temporada, ele alternou bons momentos e atuações irregulares, mas já desperta interesse do mercado e pode render retorno financeiro ao clube.

    Outro nome que dividiu opiniões foi Kevin Serna. O colombiano recebeu 57% dos votos pela venda. Depois de ter sido o ponta com mais gols do futebol brasileiro em 2025, ele perdeu espaço em 2026 e ainda busca se adaptar completamente ao modelo de jogo de Luis Zubeldía.

    continua após a publicidade

    Já Facundo Bernal protagonizou a enquete mais equilibrada. O volante uruguaio teve 41% dos votos pela saída e 59% pela permanência. Após começar o ano em alta e perder espaço depois de uma lesão, o jogador segue valorizado e aparece entre os atletas mais observados por clubes do exterior.

    Se houve dúvidas em alguns casos, Martinelli e Hércules praticamente encerraram qualquer discussão. Apenas 3% dos torcedores votaram pela venda de Martinelli, enquanto Hércules recebeu somente 6% dos votos favoráveis a uma negociação.

    continua após a publicidade

    Martinelli, inclusive, foi o jogador mais protegido pela torcida. Antes da lesão, vivia grande fase, chegou a ter o nome ligado à Seleção Brasileira e é considerado internamente uma peça quase inegociável. Hércules, por sua vez, recuperou espaço ao longo da temporada e se consolidou como uma das principais opções do meio-campo.

    Entre os atacantes, John Kennedy também teve respaldo expressivo. Somente 10% dos torcedores aceitariam sua saída. O atacante retomou o protagonismo em 2026, voltou a marcar gols e chega ao segundo semestre cercado de expectativa, especialmente pela possibilidade de formar dupla com Hulk.

    Canobbio foi outro nome bem avaliado pela torcida. O uruguaio recebeu apenas 29% dos votos pela venda. Titular frequente e convocado para a Copa do Mundo, o atacante atravessa um momento de valorização, mas a maioria dos tricolores prefere vê-lo permanecendo nas Laranjeiras.

    Resultado da enquete
    Freytes: 74% vende
    Serna: 57% vende
    Bernal: 41% vende
    Canobbio: 29% vende
    John Kennedy: 10% vende
    Hércules: 6% vende
    Martinelli: 3% vende

    Vende ou fica no Fluminense? Você escolhe o destino dos nomes mais cotados no mercado

    Freytes em ação pelo Fluminense contra o Bolívar (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Freytes em ação pelo Fluminense contra o Bolívar (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoFluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'Há 6 horas
    Agner em ação pelo Fluminense no Carioca contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    FluminenseFluminense acerta mais uma transferência na pausa da Copa do MundoHá 14 horas
    Copa do MundoDupla de Flamengo e Fluminense deve ser titular pelo Uruguai na CopaHá 1 dia
    Cano em ação pelo Fluminense na partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    FluminenseCano faz 'pré-temporada' particular durante férias do FluminenseHá 1 dia
    Dado Villa-Lobos - Fut&Papo
    Fora de CampoAO VIVO: Assista ao Fut&Papo desta quinta-feira, que recebe Dado Villa-LobosHá 2 dias
    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)
    Futebol NacionalFlamengo e Fluminense anunciam novidades para o Maracanã; veja imagensHá 2 dias

    Mais LANCE!

    Davi Melo, filho de Filipe Melo, em ação pelo Fluminense (Foto: Reprodução / Instagram)
    Fluminense acerta transferência de Davi Melo, filho de Felipe Melo
    Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores
    Vende ou fica no Fluminense? Você escolhe o destino dos nomes mais cotados no mercado
    Canobbio, do Fluminense, na partida entre Uruguai e Arábia Saudita (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Canobbio após estreia do Uruguai na Copa: 'Estou aqui graças ao Fluminense'
    Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Atuação de Canobbio, do Fluminense, em empate do Uruguai divide opiniões
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final
    Bernal em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Fluminense aposta em pausa da Copa do Mundo para recuperar jogadores em baixa
    Germán Cano e Bono disputam bola cara a cara no segundo tempo de Fluminense e Al-Hilal (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Algoz da Seleção Brasileira, goleiro Bono não perde um jogo desde a eliminação para o Fluminense
    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Operário (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Balanço individual do Fluminense: destaques, surpresas e quem pode crescer no segundo semestre
    Kelwin em ação pelo Fluminense na Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Fluminense acerta saída de atacante ao SJK, da Finlândia
    Ronaldinho e Hulk se encontram (Foto: Reprodução Gledson Paraíba)
    Ronaldinho e Hulk se encontram em evento da Copa nos Estados Unidos: assista
    Rivellino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Reprodução/Flu-Memória)
    Fluminense escala seleção histórica para vencer a Copa do Mundo
    Matheus Pato - Fluminense
    Ex-promessa do Fluminense, Matheus Pato completa cinco anos jogando na Ásia
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda