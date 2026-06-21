Quem fica e quem deve ser vendido no Fluminense? Veja resultados Jogadores cotados no mercado foram avaliados pelos leitores do Lance!

A pausa para a Copa do Mundo virou também um período de debates entre os torcedores do Fluminense. Em enquete promovida pelo Lance!, os leitores opinaram sobre o futuro dos jogadores mais valorizados ou cobiçados do elenco e deixaram claro quais nomes consideram negociáveis e quais são vistos como praticamente indispensáveis.

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➡️Fluminense acerta mais uma transferência na pausa da Copa do Mundo

O resultado mais contundente envolve Juan Pablo Freytes. O zagueiro argentino recebeu 74% dos votos favoráveis à venda e foi o atleta com maior índice entre os sete avaliados. Contratado nesta temporada, ele alternou bons momentos e atuações irregulares, mas já desperta interesse do mercado e pode render retorno financeiro ao clube.

Outro nome que dividiu opiniões foi Kevin Serna. O colombiano recebeu 57% dos votos pela venda. Depois de ter sido o ponta com mais gols do futebol brasileiro em 2025, ele perdeu espaço em 2026 e ainda busca se adaptar completamente ao modelo de jogo de Luis Zubeldía.

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Já Facundo Bernal protagonizou a enquete mais equilibrada. O volante uruguaio teve 41% dos votos pela saída e 59% pela permanência. Após começar o ano em alta e perder espaço depois de uma lesão, o jogador segue valorizado e aparece entre os atletas mais observados por clubes do exterior.

Se houve dúvidas em alguns casos, Martinelli e Hércules praticamente encerraram qualquer discussão. Apenas 3% dos torcedores votaram pela venda de Martinelli, enquanto Hércules recebeu somente 6% dos votos favoráveis a uma negociação.

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Martinelli, inclusive, foi o jogador mais protegido pela torcida. Antes da lesão, vivia grande fase, chegou a ter o nome ligado à Seleção Brasileira e é considerado internamente uma peça quase inegociável. Hércules, por sua vez, recuperou espaço ao longo da temporada e se consolidou como uma das principais opções do meio-campo.

Entre os atacantes, John Kennedy também teve respaldo expressivo. Somente 10% dos torcedores aceitariam sua saída. O atacante retomou o protagonismo em 2026, voltou a marcar gols e chega ao segundo semestre cercado de expectativa, especialmente pela possibilidade de formar dupla com Hulk.

Canobbio foi outro nome bem avaliado pela torcida. O uruguaio recebeu apenas 29% dos votos pela venda. Titular frequente e convocado para a Copa do Mundo, o atacante atravessa um momento de valorização, mas a maioria dos tricolores prefere vê-lo permanecendo nas Laranjeiras.

Resultado da enquete

Freytes: 74% vende

Serna: 57% vende

Bernal: 41% vende

Canobbio: 29% vende

John Kennedy: 10% vende

Hércules: 6% vende

Martinelli: 3% vende

✅Vende ou fica no Fluminense? Você escolhe o destino dos nomes mais cotados no mercado

Freytes em ação pelo Fluminense contra o Bolívar (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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