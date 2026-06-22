Presidente do Fluminense atualiza negociação com Nino
Tricolor busca reforçar a zaga para o segundo semestre
O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, atualizou a negociação por Nino. O advogado falou ao vivo no "Setor Sul Podcast" nesta segunda-feira (22). O Tricolor enviou uma contraproposta ao Zenit após a primeira negativa, mas acabou recebendo mais um sinal vermelho. Neste momento, os russos estão irredutíveis quanto ao valor pedido e a forma de pagamento.
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— Os únicos jogadores que a gente conversou foram o Nino e o Thiago Silva. Hoje, em relação ao Nino, a gente tem dois obstáculos. A fez uma proposta e recebeu uma contraproposta. A gente fez outra proposta em cima dessa e o clube manteve a pedida inicial. É uma pedida que a gente não vai chegar. O Nino foi muito importante em 2023, foi um baita zagueiro, mas a gente não pode fazer contratações sem olhar as contas. O segundo é que o Nino nunca escondeu o carinho pelo Fluminense, mas o fato é que hoje ele tem uma prioridade de ficar na Europa.
O zagueiro deseja retornar ao Brasil e já tem acordo com o Flu. Mas esse fato não é novo e nunca foi um problema. O grande "vilão" dessa história é o Zenit. Desde o ano passado, o Tricolor, e outros times do Brasil, tentam negociar com os russos, que sempre fecharam as portas.
Nessa janela, no entanto, o Fluminense recebeu um sinal verde para negociar, mas as partes ainda estão longe de entrar em acordo. Além de pedir um valor maior do que o Tricolor sinalizou inicialmente, o Zenit solicita um fluxo de pagamento mais curto.
Não é a primeira vez que o Tricolor esbarra nesse tipo de cenário nas negociações. O parcelamento maior afasta vendedores por conta de repetidos episódios de clubes maus pagadores. O Zenit, por exemplo, teve problemas recentes com o Botafogo por conta do atacante Artur, hoje no São Paulo.
Com o caixa apertado, o Fluminense tem a prática comum de diluir as parcelas de pagamentos por longos períodos. Quando o clube vendedor pede parcelamentos menores ou uma parcela grande à vista, o Tricolor acaba sofrendo com juros bancários para concretizar as negociações.
Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo
O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.
A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.
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