logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Presidente do Fluminense atualiza negociação com Nino

Tricolor busca reforçar a zaga para o segundo semestre

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 21:11
Favorite o Lance! no Google
Nino com a taça do Campeonato Russo (Foto: Divulgação)
Nino com a taça do Campeonato Russo (Foto: Divulgação)

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, atualizou a negociação por Nino. O advogado falou ao vivo no "Setor Sul Podcast" nesta segunda-feira (22). O Tricolor enviou uma contraproposta ao Zenit após a primeira negativa, mas acabou recebendo mais um sinal vermelho. Neste momento, os russos estão irredutíveis quanto ao valor pedido e a forma de pagamento.

continua após a publicidade
  • Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão

    Brasileirão
    Há 3 minutos
  • Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)

    Bastidores: como foi o retorno de Thiago Silva ao Fluminense?

    Fluminense
    Há 2 horas
  • Thiago Silva comemora gol em Fluminense x Bahia no Maracanã

    Europeus comentam retorno de Thiago Silva ao Fluminense: ‘Não seja’

    Fora de Campo
    Há 2 horas

    • ➡️Nino? Torcedores do Fluminense se animam por retorno após comentário

    — Os únicos jogadores que a gente conversou foram o Nino e o Thiago Silva. Hoje, em relação ao Nino, a gente tem dois obstáculos. A fez uma proposta e recebeu uma contraproposta. A gente fez outra proposta em cima dessa e o clube manteve a pedida inicial. É uma pedida que a gente não vai chegar. O Nino foi muito importante em 2023, foi um baita zagueiro, mas a gente não pode fazer contratações sem olhar as contas. O segundo é que o Nino nunca escondeu o carinho pelo Fluminense, mas o fato é que hoje ele tem uma prioridade de ficar na Europa.

    O zagueiro deseja retornar ao Brasil e já tem acordo com o Flu. Mas esse fato não é novo e nunca foi um problema. O grande "vilão" dessa história é o Zenit. Desde o ano passado, o Tricolor, e outros times do Brasil, tentam negociar com os russos, que sempre fecharam as portas.

    continua após a publicidade

    Nessa janela, no entanto, o Fluminense recebeu um sinal verde para negociar, mas as partes ainda estão longe de entrar em acordo. Além de pedir um valor maior do que o Tricolor sinalizou inicialmente, o Zenit solicita um fluxo de pagamento mais curto.

    Não é a primeira vez que o Tricolor esbarra nesse tipo de cenário nas negociações. O parcelamento maior afasta vendedores por conta de repetidos episódios de clubes maus pagadores. O Zenit, por exemplo, teve problemas recentes com o Botafogo por conta do atacante Artur, hoje no São Paulo.

    continua após a publicidade

    Com o caixa apertado, o Fluminense tem a prática comum de diluir as parcelas de pagamentos por longos períodos. Quando o clube vendedor pede parcelamentos menores ou uma parcela grande à vista, o Tricolor acaba sofrendo com juros bancários para concretizar as negociações.

    Volta Redonda x Fluminense - Nino
    Nino em ação pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

    💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    BrasileirãoCom novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do BrasileirãoHá 15 minutos
    Nino - Fluminense
    Fora de CampoNino? Torcedores do Fluminense se animam por retorno após comentárioHá 27 minutos
    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
    FluminenseBastidores: como foi o retorno de Thiago Silva ao Fluminense?Há 2 horas
    Thiago Silva comemora gol em Fluminense x Bahia no Maracanã
    Fora de CampoEuropeus comentam retorno de Thiago Silva ao Fluminense: 'Não seja'Há 2 horas
    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
    Fora de CampoRivais reagem à volta de Thiago Silva ao Fluminense: 'Bizarro'Há 3 horas
    Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    FluminenseFluminense anuncia retorno de Thiago Silva após a Copa do MundoHá 3 horas

    Mais LANCE!

    Canobbio celebra gol inédito em Copas, mas lamenta tropeço do Uruguai
    Canobbio, do Fluminense marcou o gol da virada do Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Canobbio quebra jejuns do Fluminense em Copas do Mundo
    Canobbio, do Fluminense marcou o gol da virada do Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Canobbio, do Fluminense, faz gol na Copa do Mundo e viraliza: 'Histórico'
    Martinelli em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Quem fica e quem deve ser vendido no Fluminense? Veja resultados
    Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'
    Agner em ação pelo Fluminense no Carioca contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Fluminense acerta mais uma transferência na pausa da Copa do Mundo
    Dupla de Flamengo e Fluminense deve ser titular pelo Uruguai na Copa
    Cano em ação pelo Fluminense na partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Cano faz 'pré-temporada' particular durante férias do Fluminense
    Dado Villa-Lobos - Fut&Papo
    AO VIVO: Assista ao Fut&Papo desta quinta-feira, que recebe Dado Villa-Lobos
    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)
    Flamengo e Fluminense anunciam novidades para o Maracanã; veja imagens
    Davi Melo, filho de Filipe Melo, em ação pelo Fluminense (Foto: Reprodução / Instagram)
    Fluminense acerta transferência de Davi Melo, filho de Felipe Melo
    Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores
    Vende ou fica no Fluminense? Você escolhe o destino dos nomes mais cotados no mercado
    Canobbio, do Fluminense, na partida entre Uruguai e Arábia Saudita (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Canobbio após estreia do Uruguai na Copa: 'Estou aqui graças ao Fluminense'