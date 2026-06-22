Bastidores: como foi o retorno de Thiago Silva ao Fluminense? Informação do acerto foi tratada com extremo sigilo

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (22) o retorno de Thiago Silva. A informação não pegou apenas os torcedores de surpresa. Dentro do próprio clube, o acerto era tratado de forma extremamente sigilosa.

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➡️Cano faz 'pré-temporada' particular durante férias do Fluminense

No fim da temporada europeia, o zagueiro rescindiu com o Porto e ficou livre no mercado. Desde então, o Flu tentava ter o ídolo de volta. Thiago Silva se despediu do clube carioca no fim de 2025, contra a vontade do Fluminense. Por isso, quando ficou livre no mercado novamente, o Tricolor começou os contatos.

Inicialmente, tudo foi feito de maneira informal e parecia que não terminaria com um retorno do zagueiro ao Brasil. Thiago deixou o Tricolor rumo à Europa com objetivo estar mais próximo da família, que mora na Inglaterra, e da convocação para a Copa do Mundo. O zagueiro avaliava seguir atuando na Europa ou encerrar a carreira para dar início a caminhada como treinador.

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Nos últimos dias, as conversas avançaram rapidamente e tudo foi tratado de forma extremamente sigilosa. Somente a alta cúpula do clube tinha a informação. Os membros da comunicação foram avisados do acerto para iniciar a produção do anúncio apenas nesta segunda-feira.



Nem a Superbet, patrocinador máster do Fluminense e marca que Thiago Silva é embaixador, sabia do retorno. A notícia seria dada ao vivo pelo presidente Mattheus Montenegro no "Setor Sul Podcast". Como a imprensa antecipou a informação, o anúncio foi publicado antes.

Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

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A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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