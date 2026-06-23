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Fluminense tem entrave para estreias oficiais de Hulk e Thiago Silva

CBF fez mudanças no calendário do Brasileirão

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 18:17
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Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O torcedor do Fluminense vai precisar esperar um pouco mais para ver Hulk e Thiago Silva juntos em ação oficialmente com a camisa tricolor. A divulgação da tabela detalhada do Campeonato Brasileiro pela CBF trouxe uma mudança que afeta diretamente os planos do clube para o retorno da temporada.

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    Inicialmente previsto para acontecer após a abertura da janela de transferências, o confronto diante do Bragantino foi antecipado para o dia 17 de julho, no Maracanã. Com isso, os dois reforços, mais os eventuais que podem chegar, ainda não estarão aptos a ser inscritos e ficam fora da partida que marcará a retomada do Brasileirão para o Tricolor.

    A janela nacional e internacional abre oficialmente apenas em 20 de julho. Até lá, Hulk e Thiago Silva não poderão ser registrados no sistema da CBF, condição necessária para atuar em competições oficiais. A alteração no calendário aconteceu por causa do compromisso do Bragantino nos playoffs da Copa Sul-Americana. O clube paulista enfrentará o Sporting Cristal nos dias 22 e 29 de julho e, para evitar conflito de datas, a entidade antecipou o duelo válido pela 19ª rodada.

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    Dessa forma, a tendência é que a estreia oficial da dupla aconteça na rodada seguinte, quando o Fluminense visita o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 26 de julho.

    Hulk e Cano no CT do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Hulk e Cano no CT do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Amistosos do Fluminense no Maracanã

    Apesar da espera para os jogos oficiais, Hulk e Thiago Silva podem aparecer diante da torcida antes disso. O Fluminense fará dois amistosos durante a intertemporada, contra Nova Iguaçu e Bahia, ambos no Maracanã. Os confrontos servirão como preparação para a sequência da temporada e devem ser utilizados pela comissão técnica para acelerar o processo de adaptação dos reforços ao elenco.

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    O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. A ideia é aproveitar as semanas sem compromissos oficiais para realizar ajustes físicos e táticos antes da retomada das disputas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil.

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