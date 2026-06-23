Fluminense se reapresenta após férias durante a pausa da Copa do Mundo
Tricolor ainda não terá reforço de Thiago Silva
O Fluminense se reapresenta nesta segunda-feira (23), no CT Carlos Castilho, após três semanas de férias durante a pausa para a Copa do Mundo. O período de descanso chegou ao fim, mas alguns jogadores mostraram que não deixaram a preparação de lado e compartilharam nas redes sociais treinos realizados individualmente nos últimos dias.
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Entre eles está Germán Cano, que publicou imagens de atividades físicas durante as férias e chega à reapresentação já em ritmo de trabalho. O jogador não participou da pré-temporada com o grupo no início do ano por conta de lesão e usa esse momento para se apresentar da melhor forma possível.
A expectativa da comissão técnica é aproveitar as próximas semanas como uma intertemporada, com foco em ajustes físicos, técnicos e táticos antes da retomada do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil.
Além dos treinamentos, o Tricolor trabalha para oficializar dois amistosos de preparação. O presidente Mattheus Montenegro confirmou nesta segunda-feira (22), em participação no podcast Setor Sul, que o clube negocia confrontos contra Nova Iguaçu e Bahia, ambos com a possibilidade de serem disputados no Maracanã.
Os jogos são vistos internamente como fundamentais para dar ritmo ao elenco e podem marcar a estreia de Hulk diante da torcida tricolor. O atacante já vinha trabalhando com o grupo antes da pausa e deve ser uma das atrações da equipe na retomada das atividades. Quem ainda não estará presente na reapresentação é Thiago Silva.
Próximos jogos do Fluminense
O Fluminense terá seu primeiro jogo oficial do segundo semestre no dia 17 de julho, uma sexta-feira, às 21h30 (de Brasília) contra o Bragantino, no Maracanã.
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