Fluminense muda programação e encaminha novos amistosos Tricolor enfrentaria São Paulo e America anteriormente

O Fluminense está perto de definir sua programação para a intertemporada durante a pausa para a Copa do Mundo. O clube encaminhou a realização de dois amistosos e negocia os detalhes finais para enfrentar Nova Iguaçu e Bahia nas próximas semanas. Anteriormente, o Tricolor negociava confrontos contra São Paulo e America.

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➡️Presidente do Fluminense atualiza negociação com Nino

A informação foi confirmada pelo presidente Mattheus Montenegro, em participação no "Setor Sul Podcast", nesta segunda-feira (22). A expectativa da diretoria é utilizar o Maracanã para receber os confrontos e proporcionar ritmo de jogo ao elenco antes da retomada das competições oficiais.

Os amistosos fazem parte do planejamento da comissão técnica para aproveitar o período sem jogos oficiais. A ideia é utilizar os confrontos para ajustes físicos, técnicos e táticos, além de acelerar o entrosamento da equipe para o segundo semestre. O clube também vê as partidas como uma oportunidade para observar jogadores que retornam de lesão e integrar reforços ao grupo principal.

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Apesar do avanço nas conversas, datas e horários ainda não foram oficializados. A tendência é que os jogos sejam realizados no início de julho, nos dias 8 e 12, antes da retomada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Caso sejam confirmados nos próximos dias, os jogos marcarão o primeiro reencontro da torcida com a equipe após a pausa para a Copa do Mundo.

Elenco do Fluminense aplaude torcida no Mineirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Fluminense terá intertemporada no Rio

O elenco tricolor volta das férias nesta segunda-feira (23), no CT Carlos Castilho. A preparação para a sequência do ano será realizada integralmente no Rio de Janeiro, em uma espécie de intertemporada planejada pela comissão técnica.

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