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Flamengo e Fluminense anunciam novidades para o Maracanã; veja imagens

CEO do estádio detalhou os planos para o estádio

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 10:38
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Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)
Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

O Maracanã, administrado pela dupla Flamengo e Fluminense, terá novas atrações para torcedores e visitantes nos próximos anos. Em apresentação realizada na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, na quarta-feira (17), o CEO do estádio, Fred Nantes, revelou planos para a construção de um museu imersivo e de dois restaurantes panorâmicos com vista para o gramado.

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    • O principal projeto anunciado é a construção do novo museu dentro do estádio. A proposta foi apresentada à diretoria do Flamengo e prevê uma série de atrações voltadas para a história do Maracanã.

    O espaço será dividido em diferentes áreas temáticas. A primeira destacará a importância das torcidas na construção da identidade do estádio. Em seguida, os visitantes poderão conhecer a ligação histórica entre o Maracanã e a cidade do Rio de Janeiro.

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    Outro destaque será o chamado "Túnel dos Mitos", ambiente dedicado a personalidades que marcaram época no estádio. O espaço reunirá homenagens a atletas, artistas e outras figuras que ajudaram a construir a trajetória do Maraca.

    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)
    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

    O projeto também prevê experiências imersivas para que os visitantes sintam a atmosfera de estar dentro de campo, além de uma área destinada a eventos e um espaço de jogos voltado ao público infantil e jovem.

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    Pelo cronograma contratual, a inauguração pode acontecer até setembro de 2027. No entanto, a expectativa da administração é antecipar a abertura para maio do mesmo ano, aproveitando a visibilidade da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil.

    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)
    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

    Restaurantes panorâmicos devem abrir já em 2026

    Antes mesmo da inauguração do museu, o Maracanã deve ganhar novas opções gastronômicas. Fred Nantes confirmou a construção de dois restaurantes no quinto andar do setor leste, ambos com visão direta para o gramado. Um dos espaços será um Sports Bar com capacidade para receber até 500 pessoas. O outro restaurante, ainda sem nome definido, terá foco em carnes e poderá acomodar cerca de 250 clientes.

    A previsão é que os dois empreendimentos sejam entregues ao público ainda em 2026, ampliando a oferta de serviços do estádio e criando novas experiências para torcedores e visitantes.

    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)
    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

    Maracanã busca se consolidar como polo turístico e de entretenimento

    Os investimentos reforçam uma tendência observada em grandes arenas esportivas ao redor do mundo, que passaram a funcionar como centros de entretenimento durante todo o ano. Um exemplo não está tão distante. O Nubank Parque, do Palmeiras, já conta com um restaurante neste modelo.

    Com museu, áreas interativas, restaurantes e espaços para eventos, o Maracanã, um dos principais pontos turísticos do Brasil, pretende ampliar sua presença no turismo carioca e oferecer atrações permanentes para quem deseja conhecer de perto um dos estádios mais famosos do planeta.

    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)
    Projeção do novo museu do Maracanã (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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