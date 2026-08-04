Escassez de gols vira preocupação no Fluminense de Zubeldía
Média caiu para quase 1/3 em relação ao mês anterior à Copa do Mundo
O Fluminense decide a vida na Copa do Brasil em clássico com o Vasco nesta quarta-feira (5), no Maracanã, precisando de algo que tem se tornado escasso no time: gols. Foram apenas dois marcados nos quatro jogos desde a volta da Copa do Mundo, período em que o tricolor carioca não conseguiu uma única vitória.
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A queda de rendimento ofensivo é nítida, especialmente se comparada ao mês de maio, antes da parada para o Mundial. Naquele mês, o Fluminense balançou as redes adversárias 13 vezes nos nove jogos realizados. Ou seja, o time saiu de uma média de 1,44 gol por jogo para 0,5 por partida.
Após o empate sem gols entre Fluminense e Vasco pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Luis Zubeldía não conseguiu esconder o incômodo com a falta de gols que vem afetando a equipe.
— Tivemos seis situações claras de gol. É uma lástima. Me parece que hoje (sábado) nós tivemos chances, foi um compilado de situações, contra só uma do Vasco — lamentou Zubeldía, após a partida de sábado (1).
O treinador lembrou que a falta de efetividade deixa a disputa por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil totalmente indefinida, com metade da disputa já tendo sido realizada.
— Precisamos ser mais efetivos nessa situação. Poderíamos ter ficado com a vitória. São 180 minutos e a primeira etapa está igualada.
A falta de gols impacta diretamente o desempenho do time, que não vence uma partida oficial desde 27 de maio, quando o Fluminense bateu o Deportivo La Guaira por 3 a 1 no Maracanã, ainda pela fase de grupos da Libertadores.
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