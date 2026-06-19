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Governo da Turquia proíbe exibição pública de jogo da Copa: entenda motivo

Medida é válida para a partida contra o Paraguai pela segunda rodada da fase de grupos

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/06/2026 16:19
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Torcida da turquia (reprodução Instagram Fed. Turca)
Torcida da Turquia (reprodução Instagram Fed. Turca)
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O governo da Turquia proibiu a transmissão pública da partida entre Turquia e Paraguai, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A medida foi adotada para evitar que estudantes sejam prejudicados durante o período de exames de acesso ao ensino superior no país.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O governo da Turquia proibiu a transmissão pública da partida entre Turquia e Paraguai, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A medida foi adotada para evitar que estudantes sejam prejudicados durante o período de exames de acesso ao ensino superior no país.

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    • Por meio de uma circular enviada aos governadores das 81 províncias turcas, o Ministério do Interior determinou que o confronto não seja exibido em telões ou eventos públicos. Segundo o documento, a decisão tem como objetivo "não distrair os candidatos que estão realizando exames universitários", uma espécie de "Enem Turco". A partida está marcada para as 6h no horário local (0h de Brasília).

    A determinação contrasta com o que ocorreu na estreia da seleção turca no Mundial. No último dia 14 de junho, milhares de torcedores acompanharam o jogo em parques, anfiteatros e praças espalhados por todo o país, em um clima de grande entusiasmo pelo retorno da equipe à principal competição do futebol mundial.

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    A Turquia disputa uma Copa do Mundo pela primeira vez em 24 anos. A última participação da seleção havia sido em 2002. Apesar da expectativa gerada pelo retorno ao torneio, a estreia não foi positiva: a equipe foi derrotada por 2 a 0 pela Austrália e chega pressionada para o confronto contra o Paraguai.

    Turquia na Copa

    Para seguir viva na briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo, a Turquia precisa vencer após a derrota por 2 a 0 para a Austrália na estreia. Pela segunda rodada da fase de grupos, a seleção turca enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira, à meia-noite (horário de Brasília), no estádio Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

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    A participação turca na fase de grupos será encerrada diante dos anfitriões Estados Unidos. A partida está marcada para o dia 25 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. O confronto pode ser decisivo para as pretensões da equipe de avançar ao mata-mata do Mundial.

    Kadioglu e Arda Güler comemoram gol da Turquia sobre a Romênia
    Kadioglu e Arda Güler comemoram gol da Turquia sobre a Romênia (Foto: Yasin Akgul/AFP)

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