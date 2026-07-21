Flamengo vive semana decisiva por Thiago Almada após fim da Copa do Mundo Com acordo encaminhado com o estafe do argentino, Rubro-Negro está otimista pela contratação

A semana será decisiva para o Flamengo na busca pela contratação de Thiago Almada. Com o fim da Copa do Mundo, o Rubro-Negro agora aguarda o posicionamento do meia argentino, que deve definir os próximos passos da carreira nos próximos dias. O clube carioca está otimista com a possibilidade de fechar o negócio, mas mantém os pés no chão.

Como está a negociação do Flamengo por Almada

O Flamengo já avançou em pontos importantes da negociação. O clube tem um acordo encaminhado com o estafe de Almada e também está alinhado com o Atlético de Madrid, que detém os direitos econômicos do atleta. Neste momento, resta a decisão pessoal do argentino para que as tratativas possam avançar para a conclusão.

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Antes do Mundial, a permanência na Europa era considerada o plano A do jogador. O meia chegou a recusar propostas de clubes da Rússia, Ucrânia e Arábia Saudita, enquanto um possível interesse da Juventus também chegou a ser ventilado, mas não houve oferta oficial dos italianos.

O cenário, porém, pode ter mudado após a participação da Argentina no Mundial. Sem conseguir uma grande valorização individual durante a competição, Almada não teve o desempenho que poderia ampliar o interesse de clubes europeus. Dessa forma, caso não apareça uma oportunidade considerada ideal no Velho Continente, a possibilidade de retorno ao futebol sul-americano ganha força.

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É justamente nesse cenário que o Flamengo aparece como candidato. O Rubro-Negro trabalha para transformar o que seria o plano B de Almada em sua prioridade e, internamente, mantém otimismo pela contratação.

Flamengo busca a contratação de Almada (Foto: Divulgação/Argentina)

Flamengo vê fatores a favor na disputa por Almada

Além do acordo encaminhado com o estafe do jogador, o Flamengo entende que possui outros trunfos na disputa, principalmente diante do River Plate. O clube argentino avançou nas conversas com o Atlético de Madrid e apresentou uma proposta de cerca de 20 milhões de euros (R$ 116,55 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia, mas ainda precisa cumprir exigências relacionadas às garantias financeiras da operação.

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O Flamengo, por sua vez, prepara uma oferta mais vantajosa para os espanhóis, que não deve passar dos R$ 163,17 milhões. A proposta rubro-negra prevê a compra de 100% dos direitos de Almada por um valor superior ao oferecido pelo River e uma estrutura de pagamento com menos parcelas, o que pode pesar nas negociações com o Atlético.

Outro ponto considerado favorável é a boa relação construída entre Flamengo e Atlético de Madrid nos últimos anos. As partes negociaram recentemente a contratação de Samuel Lino pelo clube carioca, além de outras ligações envolvendo nomes como Filipe Luís e Saúl. A diretoria rubro-negra acredita que essa proximidade pode contribuir para o avanço de uma eventual transferência.

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Decisão de Almada é o último passo

Apesar dos fatores positivos, o Flamengo sabe que a palavra final será de Almada. Aos 25 anos, o meia ainda considera a Europa como prioridade e uma eventual proposta de um clube do continente pode mudar novamente o cenário da negociação.

Por isso, o Rubro-Negro mantém cautela, mas também confiança. Com o acordo encaminhado com o estafe e uma proposta considerada competitiva para o Atlético de Madrid, o clube entende que está preparado para avançar caso Almada escolha retornar à América do Sul.

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