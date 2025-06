O meia Gerson aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, e vai deixar o Flamengo após o Mundial de Clubes. O clube de São Petersburgo já depositou a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual). A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Na Europa, o "Coringa" vai triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030. Porém, o jogador exigiu que a transferência se concretizasse apenas depois da competição intercontinental, que terá início no sábado (14), nos Estados Unidos.

🔙 Gerson, do Flamengo, era sonho antigo do Zenit

Essa não é a primeira vez que o Zenit mostra interesse em Gerson. Na janela de transferência passada, os europeus chegaram a oferecer 29 milhões de euros - entre multa e metas atingidas pelo meia na Rússia. O Flamengo conseguiu melhorar os vencimentos do atleta e renovar o seu vínculo até 2030. Em contrapartida, pelo Rubro-Negro não ter atingido os mesmos valores mensais de salário para o jogador, a multa rescisória caiu drasticamente, de R$ 1,2 bilhão para os atuais R$ 160 milhões.

A única exigência feita pelos cariocas é que os valores sejam pagos à vista. Na tentativa anterior dos russos, a quantia ofertada seria paga em prestações. O jornalista Venê Casagrande informou que o clube ainda irá exigir R$ 50 milhões do meio-campista por conta de adiantamentos de direito de imagem, pagos quando o novo vínculo entre o atleta e o Rubro-Negro foi assinado.

Gerson, que vestiu a camisa da Seleção Brasileira na Data Fifa, foi visto no sábado (7) conversando por um longo tempo com o técnico Carlo Ancelotti. Durante o treino da equipe canarinho no CT Joaquim Grava, em São Paulo, o central recebeu orientações do treinador italiano em atividade antes do confronto com o Paraguai, vencido por 1 a 0.

Vale lembrar que o atacante Luiz Henrique, campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024 com o Botafogo, não foi mais lembrado para a equipe nacional justamente após se transferir para o Zenit. O clube russo não tem disputado competições europeias por conta de sanções da Uefa. A punição se deve por conta da participação do país na guerra contra a Ucrânia.

