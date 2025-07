Gastou mais do que faturou? Veja saldo financeiro do Flamengo na janela

A janela de transferências de 2025 tem sido movimentada no Flamengo — dentro e fora de campo. O clube carioca apostou em contratações de peso, mas sem comprometer a saúde financeira. Pelo contrário: está com superávit na janela, graças a vendas estratégicas e receitas de atletas que já haviam deixado o clube.



💰 Reforços “nível Europa” sem romper o caixa

Mesmo com a chegada de nomes como Emerson Royal, Samuel Lino, Jorginho, Saul Ñíguez e a negociação em fase final com Jorge Carrascal, o Flamengo conseguiu manter o equilíbrio financeiro. Os reforços custaram até aqui 43 milhões de euros (R$ 277 milhões) — valor que pode subir para 45 milhões de euros (R$ 290 milhões) com o pagamento de bônus. Somando a chegada de Juninho, em janeiro, o Flamengo já gastou 48 milhões de euros em reforços neste ano.

Por outro lado, o clube lucrou 72 milhões de euros (R$ 463 milhões) com as vendas de Fabrício Bruno, Alcaraz, Gerson e Wesley — quantia que pode saltar para 80 milhões de euros (R$ 515 milhões) com metas contratuais atingidas.

⚖️ Entradas e saídas em 2025

💸 Chegadas confirmadas:

Juninho: 5 milhões de euros

Emerson Royal: 9 milhões de euros

Samuel Lino: 22 milhões de euros

Carrascal (em fase final): 12 milhões de euros

Danilo, Jorginho e Saúl Ñíguez: sem custos de transferência

Total: 48 milhões de euros (até 50 com bônus)

💰 Saídas confirmadas:

Fabrício Bruno: 7 milhões de euros

Alcaraz: 15 milhões de euros + 3 milhões em bônus

Gerson: 25 milhões de euros

Wesley: 25 milhões de euros + 5 milhões em bônus

Total: 72 milhões de euros (até 80 com bônus)

O clube ainda arrecadou R$ 38 milhões com mecanismo de solidariedade e direitos econômicos de Otávio (R$ 20 milhões), Richard Rios (R$ 15 milhões) e Vinicius Souza (R$ 3 milhões), elevando o superávit total.

Saldo positivo: mais do que o dobro da meta

O Flamengo previa arrecadar 35 milhões de euros (R$ 228 milhões) com vendas em 2025. Já atingiu mais que o dobro, o que garante um saldo positivo de 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) mesmo após reforçar o elenco.

