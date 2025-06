Apresentado pelo Flamengo, Jorginho celebra volta ao Brasil: ‘Vontade de criar minha história no país’

*Em atualização

Primeiro reforço para o restante da temporada, Jorginho foi apresentado pelo Flamengo e comemorou o retorno ao Brasil. Nas palavras do meio-campista optar pelo Rubro-Negro, hoje em dia, é fácil.

- Acredito que chegou o momento que voltar e criar minha história no país onde nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui. Depois de ter passado por dois países importantes e ter deixado meu legado lá, tinha vontade de vir bem para criar minha história no meu país e poder deixar aqui também. Optar pelo Flamengo hoje é fácil. Acredito que seja um clube e o elenco com as características dos jogadores e do treinador que se encaixam bem com as minhas. Foi a melhor opção - disse Jorginho. E emendou:

- É um momento da minha vida em que depois de tanto tempo fora que essa oportunidade apareceu. Foi no momento certo. Poder voltar ao meu país depois de tantos anos foi algo que sinceramente me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero viver ela da melhor maneira possível e sendo com um clube como esse, te dá só mais motivos e vontade de querer viver isso. Pelo elenco que tem, o treinador e pelo apoio dessa nação maravilhosa que sempre acompanhei de longe.

