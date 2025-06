Cidade-sede do Flamengo no Mundial conta com grandes cassinos e famosa roda-gigante à beira-mar

ATLANTIC CITY (EUA) — Banhada pelo Oceano Atlântico e conhecida por seus cassinos e o famoso calçadão Boardwalk (à beira-mar), Atlantic City, no estado de Nova Jersey, será a sede do Flamengo no Mundial de Clubes 2025. A delegação rubro-negra desembarca na cidade norte-americana, que conta com cerca de 38 mil habitantes, na manhã de quinta-feira (12). A reportagem do Lance! mostra para você curiosidades da "casa" do Flamengo nos Estados Unidos.

Atlantic City conta com os cassinos como seus principais atrativos para os visitantes. Inspirada em Las Vegas, a cidade adotou o modelo de cassinos como principal produto de entretenimento e, assim, girar a economia local. Em 2023, por exemplo, contou com cerca de US $3,32 bilhões em receita líquida total vindo dos cassinos. Os principais são Caesars, Tropicana e Hard Rock. Com a criação desses espaços, hotéis temáticos foram fundados na cidade.

Cassino em Atlantic City (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

É comum que residentes de Nova York e Filadélfia, por exemplo, viajem até Atlantic City, também na Costa Leste dos Estados Unidos, para ir aos cassinos nos finais de semanas.

Praia de Atlantic City

Outro grande destino de visitantes em Atlantic City é Boardwalk, orla da praia, que conta com 6,4 quilômetros de extensão. O espaço, aliás, conta com alguns cassinos que dão para a praia, muito frequentada. Ou seja, grandes atrações locais bem próximas.

Um dos pontos turísticos da cidade é o Steel Pier, parque de diversões que fica na orla. A roda gigante, um dos cartões de visita, tem 69 metros de altura e pode receber até 240 "passageiros" em um único giro.

Roda gigante em Atlantic City (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Atlantic City tem ligação com o esporte?

Assim como outras cidades norte-americanas, Atlantic City não tem uma forte ligação com o futebol (o soccer). No entanto, já recebeu outros esportes, como o boxe. Nomes como Mike Tyson e Evander Holyfield já performaram na cidade.

Há também atividades ligadas aos esportes universitários. Além disso, também reúne alguns torneios aquáticos por conta da sua praia, como surf, bodyboard, caiaque e stand-up paddle.

Ligação com o prêmio Miss América

Fundado em 1920, o Miss América, inicialmente chamado de The Fall Frolic, teve as suas primeiras edições em Atlantic City. A cidade conta, na parte da frente do hotel Sheraton, em que o Flamengo ficará hospedado, com uma estátua Bert Parks, que morreu em 1992 (aos 77 anos). A estátua em tamanho próximo ao real foi erguida em 1998, com Bert segurando a tiara. Visitantes aproveitam o monumento para tirar fotos. Bert foi um dos grandes apresentadores da premiação.

Estátua em Atlantic City (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

