O embarque do Flamengo rumo aos Estados Unidos nesta quarta-feira (11) para a disputa do Mundial de Clubes tem promessa de festa da Nação. Torcedores do Mais Querido organizam mais uma edição do "AeroFla" para incentivar a equipe antes do torneio da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes: conheça a universidade em que o Flamengo treinará

Antes de voar com destino aos EUA, o elenco rubro-negro faz o último treino no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília); no mesmo horário, torcedores se concentração em frente ao CT. Após a atividade, a delegação deixa o local às 20h rumo ao Aeroporto do Galeão.

Do outro lado da cidade, parte da torcida se concentra a partir das 18h30 na estação de BRT do Fundão, para partir junto ao ônibus do Flamengo rumo ao Terminal de Cargas do Galeão. A Prefeitura do Rio prepara esquema especial de trânsito e, a partir das 18h, bloqueios acontecem em frente aos pontos de concentração dos torcedores.

continua após a publicidade

Itinerário do AeroFla

O itinerário terá início às 20h, no Ninho do Urubu e segue seguinte rota: Avenida Salvador Allende; Avenida Embaixador Abelardo Bueno; Avenida Ayrton Senna; Linha Amarela; Linha Vermelha e Avenida Brigadeiro Trompowski (Ponte Velha do Galeão), local onde os ônibus irão acessar o Terminal de Cargas do Galeão, para seguir em direção ao local de embarque reservado. O embarque da delegação rubro-negra rumo aos Estados Unidos acontece às 23h, no Aeroporto do Galeão.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo