Gerson está perto de trocar o Flamengo pelo Zenit, da Rússia. O clube de São Petersburgo irá arcar com a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) à vista para tirar o meio-campista do Rubro-Negro. Em vídeo divulgado exclusivamente pelo 'ge' neste sábado (7), o camisa 8 rubro-negro e Carlo Ancelotti aparecem conversando antes do treino da Seleção Brasileira, no CT do Corinthians.

A multa rescisória de Gerson caiu de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para os 25 milhões de euros na renovação de contrato, assinada em abril, como pedido dos representantes do jogador. Nos bastidores, a redução do valor da cláusula gerou questionamentos à diretoria rubro-negra. Caso tudo se confirme, o atleta só irá se transferir ao Zenit após o Mundial de Clubes, que se inicia no próximo dia 14, nos Estados Unidos.

Contudo, o entendimento tanto do futebol do Flamengo quanto da maior parte do Conselho Deliberativo é que a venda do meio-campista pelo valor atual da multa é "excelente". O clube acredita que os € 25 milhões por um volante de 28 anos, com duas passagens pela Europa, é acima da média do mercado.

Interesse do Zenit em Gerson é de longa data

O Zenit tem interesse na contratação de Gerson há tempos. Em fevereiro deste ano, o clube russo chegou a negociar com o camisa 8 por um valor maior do que a multa atual. O negócio esteve próximo de ser concretizado, mas o capitão rubro-negro optou por dar sequência na proposta de renovação. Em abril, o Flamengo extendeu o vínculo do jogador até 2030, com aumento salarial que o colocou entre os 10 maiores vencimentos do elenco.