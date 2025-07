Pitaco do Guffo: Análise tática de Samuel Lino no Flamengo

O Flamengo confirmou a contratação de Samuel Lino, brasileiro de 25 anos que atuava como extremo e como ala pela esquerda no Atlético de Madrid. Simplesmente foi a contratação mais cara da história rubro-negra, e que chega com tamanho de titular. Quais suas características? Onde Filipe Luís pode encaixá-lo? Bora pra análise tática de Samuel Lino no Flamengo.

continua após a publicidade

Samuel é cria do São Bernardo-SP, de onde foi para o Gil Vicente em Portugal em 2019. Ali começou uma ascendente carreira europeia, passando pelo Valencia e chegando ao Atleti de Simeone onde estava a três temporadas. Sendo que na última, foi titular em 21 jogos da La Liga. Na carreira, até aqui, tem uma média de 0.3 assistência e 2.7 finalizações com 0.15 gol a cada 90 minutos em campo (fonte: Fbref).

DNA Filipe Luís nas veias

Você até pode achar que os números de Samuel Lino não são tão exuberantes. E eles não são mesmo. Mas, se formos falar da parte tática, é o jogador perfeito para o modelo de jogo de Filipe Luís. Ele praticamente carrega o DNA do treinador nas veias: sem a bola, muita intensidade. Com ela? Proteção e distribuição de qualidade.

continua após a publicidade

Uma de suas principais características é justamente não perder a bola. Ele protege muito bem a posse, jogando de costas com facilidade. Isso é crucial para o modelo de jogo do Flamengo, que busca ser dominante com a posse, mas que termina tendo muita exposição quando perde a bola. Apesar de jovem, Lino demonstra maturidade nas jogadas, sabendo quando acelerar e quando diminuir o ritmo da partida, entendendo o contexto do jogo com inteligência.

Onde escalar Samuel Lino?

Além da vinda de Jorginho pré Mundial de Clubes, e do meia atacante espanhol Saúl Ñíguez, o Flamengo acerta a mão com o investimento em Lino. Ele pode jogar como ponta pela esquerda em um 4-2-3-1 ou 4-3-3, e também se necessário jogar como ala em uma formação com 3 zagueiros (3-5-2 ou 3-4-3). Além de ambidestro, ele é muito versátil taticamente, podendo também fazer o corredor direito se necessário.

continua após a publicidade

Saúl Ñíguez apresentado no Flamengo(Foto Maurício Luz/Lance!)

Lino não é um artilheiro e também não é um garçom de primeira linha. Mas é desses jogadores que faz o time jogar, que erra muito pouco e que entende perfeitamente o contexto da partida. Tem bom drible, excelente passe e posicionamento de primeira qualidade. Em uma análise tática de Samuel Lino no Flamengo, pode-se afirmar que ele irá ajudar muito a equipe em seus objetivos.

Pitaco do Guffo; leia mais colunas

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:



➡️Os números preocupantes do Grêmio

➡️O jogador que decidiu o Fla-Flu

➡️O Brasileirão tem novo líder