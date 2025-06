Wesley, do Flamengo, ganha destaque em jornal internacional: ‘Impressionante’

Flamengo e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira (20) pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Enquanto a equipe brasileira se prepara para enfrentar o campeão da Conference League desta temporada, os jornais internacionais tratam de analisar o Flamengo e prever a partida. Foi o caso do "The Athletic", que estudou as peças da equipe rubro-negra e destacou Wesley, especulado em clubes na Europa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Wesley terminou a temporada de 2024 como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Após uma final de destaque de Copa do brasil contra o Atlético Mineiro, o lateral ganhou força para ser convocado à Seleção Brasileira - e assim foi.

Na temporada atual, depois de um bom início, Wesley vem oscilando nas últimas partidas, vendo Varela ganhar força com Filipe Luís. Em uma análise do jornal "The Athletic" sobre o grupo D do Mundial de Clubes, Wesley ainda é uma das principais armas do Flamengo para o confronto contra o Chelsea, e pode ameaçar o lado esquerdo de defesa da equipe, por onde atua Cucurella.

➡️ Chelsea comete gafe com Flamengo e revolta torcida: ‘Respeitem’

Veja a análise do The Athletic sobre o Wesley, do Flamengo

Wesley em ação pelo Flamengo diante do Juventude (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

— O lateral-direito do Flamengo vem sendo observado por clubes da Premier League nesta temporada, e não será surpreendente vê-lo na Europa em breve. O jovem de 21 anos tem feito exibições impressionantes desde que estreou na equipe principal do Flamengo em 2023, garantindo uma vaga na seleção do Campeonato Brasileiro Série A de 2024.

Wesley é um lateral com vocação ofensiva que se destaca nas jogadas pelas laterais do campo. Seus cruzamentos são uma arma importante no ataque do Flamengo, enquanto suas movimentações inteligentes sem a bola o tornam uma ameaça no terço final do campo.

Além disso, Wesley tem a capacidade de driblar em espaços curtos, o que o torna difícil de desarmar. Defensivamente, o físico do lateral-direito é um dos pontos fortes do seu jogo, pois permite que ele recupere a posição e vença duelos.

No entanto, sua postura agressiva na defesa é uma faca de dois gumes, já que ele costuma dar o bote cedo demais e é suscetível a perder disputas no um contra um. Ainda há espaço para evolução, especialmente no aspecto defensivo, mas Wesley tem um perfil que seria uma adição inteligente para a maioria das equipes do mundo — analisou o "The Athletic"

Flamengo e Chelsea se enfrentam no dia 20 de junho, às 15h (de Brasília), no confronto mais aguardado do grupo D do Mundial de Clubes. O time que vencer disponta como mais provável a liderar o grupo e enfrentar o segundo colocado do grupo de Bayern de Munique e Benfica nas oitavas de final.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.