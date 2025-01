Zenit anuncia acordo com Botafogo para transferência de jogadores

Depois de uma novela de negociações, o Zenit anunciou que chegou a um acordo com o Botafogo para a transferência de Luiz Henrique, Artur e Wendel. O 'Rei da América' chega ao clube russo por cerca de 35 milhões de euros, cerca de R$ 218 milhões, com mais cinco milhões de euros por metas, enquanto Artur e Wendel chegam ao Glorioso.

Em negociação, foi acordado que o Botafogo ainda vai manter 20% dos direitos econômicos do atacante, o que pode gerar mais retorno econômico em caso de uma futura venda. O atleta já embarcou para Doha, onde vai se juntar ao resto do elenco russo para a pré-temporada.

Em transferência, o Alvinegro acertou a vinda de dois atletas: o volante Wendel e Arthur. O atacante deixou o Palmeiras no início de 2024 rumo ao Zenit, onde atuou por 36 partidas, marcando sete gols e seis assistências. Além do Verdão, o atacante também tem passagem pelo Red Bull Bragantino.

A proposta do Botafogo foi de 10 milhões de euros, cerca de R$ 62,5 milhões, e foi aceita pelo clube russo, que também liberou o volante Wendel para acertar com o Alvinegro.

Nesse momento, apesar do acerto, o Botafogo busca convencer os russos por uma liberação imediata de Wendel, embora o Zenit esteja disposto a abrir mão do jogador ao fim da temporada. Com isso, o Alvinegro só poderia contar com os serviços do meia no segundo semestre de 2025, após o Mundial de Clubes.

Pela equipe azul-branca-azul, o brasileiro disputou 142 partidas, nas quais marcou 21 gols e deu 32 assistências. Junto com o Zenit, o meio-campista sagrou-se tetracampeão russo, além de conquistar a Copa do país e três Supertaças.

