Torcedores do Flamengo se revoltam com Gerson após acerto com Zenit

É oficial! Gerson não será mais jogador do Flamengo após o fim do Mundial de Clubes. Segundo confirmado pelo Lance!, o jogador aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, que irá pagar a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual). O cenário revoltou parte da torcida do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, torcedores rubro-negros se manifestaram contra a atitude do jogador. A comoção pela saída do volante foi grande. O nome de Gerson chegou a ficar entre os assuntos mais falados do X, antigo Twitter.

As manifestações foram diversas, mas a grande maioria dos flamenguistas se revoltou com a saída do camisa 8. Nos comentários, os torcedores lamentaram a decisão e até chegaram a pedir para que o atleta não jogasse o Mundial de Clubes. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Flamengo no Mundial de Clubes

Em meio a polêmica com a saída do Gerson, o Rubro-negro se prepara para estrear no Mundial de Clubes. O time carioca embarca em direção aos Estados Unidos, país sede da competição, nesta quarta-feira (11). Está programado um AeroFla, para realizar uma grande festa de despedida do elenco.

A estreia do Flamengo no torneio da Fifa acontece na segunda-feira (16). Na ocasião, a equipe de Filipe Luís irá enfrentar o Espérance, da Tunísia, às 22h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D. O Chelsea e o Los Angeles FC completam a chave inicial do Rubro-Negro.

continua após a publicidade