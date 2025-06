Jogar com um atleta eleito melhor do mundo é um privilégio de poucos. Ter amizade com ele, mais ainda. E Rodinei, ex-Flamengo, tem o prazer da proximidade com Vini Jr, que venceu o Fifa The Best por suas atuações com o Real Madrid em 2024.

continua após a publicidade

➡️ Presidente da La Liga cita Vini Jr e surpreende na escolha de Bola de Ouro

O lateral-direito, que vive momento iluminado com a camisa do Olympiacos, conversou com a reportagem do Lance! e relembrou um pouco de suas primeiras impressões do atacante quando ainda era uma joia, em seus primeiros passos no profissional do Rubro-Negro.

- O Vini, desde o primeiro treino que ele fez com a gente no Flamengo, eu dei uma palavra para ele. Falei "humildade". Porque aquele sorriso que ele tem, qualquer brincadeirinha que você faça com ele, o jeito que ele te respeita, respeita a família, e eu sou um cara próximo a ele até hoje, a gente conversa às vezes no WhatsApp e no Instagram, então para mim o que define o Vini é humildade. Tudo o que ele faz, tudo o que representa, a camisa que ele veste, do maior clube do mundo, então é um menino vencedor - declarou o defensor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📺 Acompanhe a entrevista completa do Lance! com Rodinei

A estreia de Vinícius com o Manto Sagrado aconteceu no dia 13 de maio de 2017, em empate diante do Atlético-MG no Maracanã. Na ocasião, Rodi estava no banco de reservas, com Pará como titular pelo lado direito da defesa. No jogo seguinte do Campeonato Brasileiro, os dois entraram na segunda etapa e participaram juntos da vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 0, com o defensor anotando o último gol do triunfo no Serra Dourada.

continua após a publicidade

Rodinei e Vini Jr juntos pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

De férias no Brasil após o fim da temporada europeia, os dois se encontraram em 27 de maio, e Vinícius presenteou Rodinei com uma camisa autografada do Real. No dia seguinte, foram ao Maracanã para prestigiar, da arquibancada, a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, pela Libertadores.

🔢 Números de Rodinei com Vini Jr no Flamengo:

⚽ 43 jogos

✅ 26 vitórias

🟰 14 empates

❌ 3 derrotas

🥅 2 gols de Rodinei e 15 gols de Vini Jr

📤 4 assistências de Rodinei e 5 assistências de Vini Jr

- Só desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ele continue tendo esse sorriso no rosto, essa humildade, brigando contra o racismo com todas as forças que ele tem, e que no final de tudo, que ele desfrute dentro de campo, que é isso que importa. Que ele continue bailando e desfrutando, porque é isso que nos move. A gente é brasileiro, a gente é alegre, está acostumado a ver Neymar jogar, Ronaldinho Gaúcho, e o nosso futebol é esse. Então que ele continue desfrutando e dando muito orgulho para nós que somos brasileiros e torcemos por ele - afirmou Rodinei.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!

🗣️ Mais matérias da entrevista do Lance! com Rodinei

➡️ Ex-Flamengo, Rodinei revela sonho de disputar a Champions League

➡️ Ex-Flamengo, Rodinei revela dificuldades no futebol europeu: ‘Cheguei na resenha’

➡️ Rodinei responde se foi injustiçado na Seleção Brasileira

➡️ Rodinei explica por que deixou o Flamengo para acertar com o futebol grego