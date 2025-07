Flamengo terá chegada de reforço e apresentação nesta terça-feira (29/07); confira

Essa terça-feira (29) será agitada para o Flamengo. O atacante Samuel Lino, que se tornará a contratação mais cara da história do clube carioca, tem chegada ao Rio de Janeiro prevista para a parte da manhã. Posteriormente, Emerson Royal, na parte da tarde, será apresentado oficialmente no Ninho do Urubu.

Samuel Lino foi liberado pelo Atlético de Madrid, da Espanha, do treino de segunda-feira para adiantar os trâmites da viagem. A chegada do atacante ao Rio de Janeiro está prevista para as 9h35 (de Brasília). A expectativa é que torcedores do Flamengo recebam o atleta no aeroporto do Galeão. Posteriormente, ele irá realizar exames médicos no Ninho do Urubu. Em seguida, assinará o vínculo com o Rubro-Negro.

O atacante se tornará a contratação mais cara da história do Flamengo, superando os 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) pagos pelo clube para tirar Carlos Alcaraz do Southampton em 2024. Além disso, o Rubro-Negro ofereceu grande compensação financeira para convencer o Lino a deixar a Europa e retornar ao Brasil aos 25 anos.

Apresentação oficial de Emerson Royal no Flamengo

Emerson Royal foi anunciado pelo Flamengo no último sábado. No dia seguinte, o lateral, que custará cerca de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões), foi apresentado, ao lado de Saúl, aos torcedores no Maracanã. No entanto, a apresentação oficial acontecerá na tarde desta terça-feira, às 14h30, no Ninho do Urubu.

Flamengo apresenta Saúl e Royal no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Carreira de Emerson Royal ⚽

Revelado pela Ponte Preta e com passagem de destaque pelo Atlético-MG, Emerson iniciou sua trajetória na Europa pelo Betis, onde participou de 79 partidas, anotou cinco gols e distribuiu 10 assistências. Após breve passagem pelo Barcelona, o lateral consolidou-se no Tottenham, com 101 jogos, quatro tentos e dois passes para gol. Na última temporada, defendeu o Milan em 26 partidas, sendo titular em 22 delas. O brasileiro não conseguiu se firmar como titular absoluto em nenhuma das equipes europeias citadas.

Vem mais por aí!

No dia seguinte, Carrascal chegará ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo (parte da tarde). O meio-campista colombiano vai embarcar para o Brasil na terça à noite. Da Rússia, ele fará escala em Dubai, rumo ao Rio de Janeiro.

