Final da Copa do Brasil 2024 foi conquistada pelo Flamengo, vencendo o Atlético-MG por 4 a 1 no total.

A rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG é uma das mais intensas do futebol brasileiro, especialmente quando o assunto são confrontos de mata-mata. Desde as semifinais do polêmico Campeonato Brasileiro de 1980 até as decisões recentes da Copa do Brasil, os dois clubes já travaram batalhas históricas, com viradas épicas, decisões nos pênaltis e polêmicas memoráveis. O Lance! relembra Flamengo x Atlético-MG em mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O retrospecto mostra equilíbrio, mas com leve vantagem para o Flamengo, que nos últimos anos reverteu classificações e venceu finais importantes. A seguir, veja os principais confrontos eliminatórios entre os dois gigantes do futebol nacional.

Flamengo x Atlético-MG em mata-mata

🏆 Final da Copa do Brasil 2024 – Flamengo campeão

Em uma final marcada pela força ofensiva do Flamengo e pela frustração do Galo, o Rubro-Negro conquistou a taça com autoridade. No jogo de ida, disputado no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 1, construindo boa vantagem. Na volta, no Mineirão, mesmo com pressão atleticana, a equipe de Tite segurou o jogo e venceu por 1 a 0, sacramentando o título.

continua após a publicidade

Agregado: Flamengo 4x1 Atlético-MG

⚔️ Oitavas de final da Copa do Brasil 2022 – Flamengo classificado

Outro duelo emocionante. O Atlético venceu a ida no Mineirão por 2 a 1, mas o Flamengo, impulsionado por mais de 60 mil torcedores no Maracanã, devolveu o placar e venceu por 2 a 0, garantindo a vaga nas quartas com grande atuação coletiva e gols de Arrascaeta e Gabigol.

Agregado: Flamengo 3x2 Atlético-MG

🏆 Supercopa do Brasil 2022 – Atlético campeão nos pênaltis

Um dos jogos mais emocionantes da história da Supercopa. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, com show de Hulk e Gabigol, o Atlético levou a melhor nos pênaltis por 8 a 7, em partida realizada em Cuiabá. O título foi decidido na 9ª cobrança, com Everson defendendo o chute de Vitinho.

continua após a publicidade

Resultado: Atlético-MG 2x2 Flamengo (8x7 nos pênaltis)

⚔️ Semifinal da Copa do Brasil 2014 – Atlético classificado

O Atlético protagonizou uma das viradas mais impressionantes da história da competição. Após perder o primeiro jogo por 2 a 0 no Maracanã, o Galo aplicou 4 a 1 no Mineirão com gols de Luan, Guilherme e Dátolo, e avançou para a final, onde se sagraria campeão.

Agregado: Atlético-MG 4x3 Flamengo

⚔️ Quartas de final da Copa do Brasil 2006 – Flamengo classificado

O Rubro-Negro avançou com tranquilidade. Empate sem gols no jogo de ida, em Belo Horizonte, e vitória contundente por 4 a 1 no Maracanã. Renato Abreu foi o destaque daquela partida.

Agregado: Flamengo 4x1 Atlético-MG

⚔️ Semifinal do Brasileirão 1987 – Flamengo classificado

Em uma das edições mais controversas do futebol brasileiro, os dois clubes se enfrentaram nas semifinais da Copa União. O Flamengo venceu os dois jogos: 1 a 0 no Maracanã e 3 a 2 no Mineirão, garantindo vaga na decisão contra o Internacional.

Agregado: Flamengo 4x2 Atlético-MG

⚔️ Oitavas de final do Brasileirão 1986 – Atlético classificado

No confronto em dois jogos, o Galo venceu por 1 a 0 em casa e empatou em 1 a 1 no Rio de Janeiro, garantindo classificação às quartas de final do campeonato.

Agregado: Atlético-MG 2x1 Flamengo

Retrospecto geral em mata-matas (principais competições):

Copa do Brasil 2024 (Flamengo classificado)

Copa do Brasil 2022 (Flamengo classificado)

Supercopa do Brasil 2022 (Atlético-MG classificado)

Copa do Brasil 2014 (Atlético-MG classificado)

Copa do Brasil 2006 (Flamengo classificado)

Brasileirão 1987 (semi) (Flamengo classificado)

Brasileirão 1986 (oitavas) (Atlético-MG classificado)

Total de classificações em confrontos diretos de mata-mata:

Flamengo: 4

Atlético-MG: 3

Rivalidade entre Flamengo x Atlético-MG que cresce com o tempo

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam constantemente em alto nível, com elencos estrelados, torcidas apaixonadas e jogos cercados de expectativa. A rivalidade, que nasceu nos anos 1980 com confrontos nacionais de peso, ganhou novo capítulo nos anos 2020 com duelos diretos por títulos.

Além do campo, o embate entre as diretorias, torcidas e narrativas de imprensa também aquece o confronto. A tendência é de que os duelos entre cariocas e mineiros sigam sendo protagonistas nas decisões do futebol brasileiro.