A CBF definiu que Raphael Claus será o árbitro de Flamengo x Atlético-MG na quinta-feira (31), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O trabalho do árbitro paulista contará com um olhar atento dos torcedores. Afinal, no último jogo entre as equipes, na noite de domingo, Ramon Abatti Abel recebeu muitas críticas, principalmente pelos rubro-negros.

Raphael Claus apita Flamengo x Atlético-MG pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após o jogo de quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), Flamengo e Atlético-MG voltam a se enfrentar no dia 6 de agosto, às 19h, na Arena MRV.

Último Flamengo x Atlético-MG contou com críticas para a arbitragem

Flamengo e Atlético-MG entraram em campo no último domingo, em duelo válido pelo Brasileirão. Torcedores do time carioca reclamaram de três jogadas polêmicas do confronto no Maracanã.

27 minutos do 1° tempo - Pedro fez jogada individual, e mandou a bola para Bruno Henrique. Na disputa com Junior Alonso, o camisa 27 caiu no gramado. Os jogadores do Flamengo pediram pênalti. 35 minutos do 1° tempo - lance de pênalti de Fausto em Plata. O equatoriano recebeu a bola na entrada da área, passou pelo adversário e sofreu a falta. O árbitro marcou pênalti. Mas, ao checar no var, desmarcou. Além dessa decisão da arbitragem, os rubro-negros reclamaram da não expulsão de Fausto (recebeu amarelo). 49 minutos do 1° tempo - possível pênalti em Arrascaeta, em que o uruguaio, com o domínio da bola, é segurado por Gabriel Menino por trás.

